Non è la prima volta che il mondo dei videogiochi guarda ai cartoni animati della prima metà del Novecento - un esempio noto a molti e di ragguardevole qualità è sicuramente Cuphead - ma Nacho Rodríguez, già animatore per Ubisoft e regista di diversi cortometraggi, ha raggiunto con The Many Pieces of Mr. Coo un risultato francamente straordinario. Le animazioni di Mr. Coo e degli stravaganti personaggi che lo affiancano in questa breve avventura punta e clicca si inseriscono alla perfezione in un mondo piccolo, ma bene immaginato, che sembra uscito direttamente da un sogno (o, talvolta, da un incubo) ispirato ai cartoni Disney di qualche decennio fa.

È un peccato che questa esperienza sia già conclusa dopo meno di un'ora dal suo inizio, ma fortunatamente un "To be continued" nel finale ci rassicura sull'intenzione di Rodríguez di continuare a dare a Mr. Coo spazio nel mondo videoludico. È come se La Linea di Osvaldo Cavandoli avesse incontrato Salvador Dalí e Walt Disney e tutti e tre insieme fossero usciti per una passeggiata. E se talvolta abbiamo avuto l'impressione che quest'opera, definita "surrealista" dal suo autore, fosse solo e soltanto "surreale", senza significati più profondi rispetto a quanto mostrato, è pur vero che la fruizione di The Many Pieces of Mr. Coo non può lasciare indifferenti.

Vi parliamo di questa interessante avventura punta e clicca dai contorni inquietanti e surreali nella nostra recensione di The Many Pieces of Mr. Coo.