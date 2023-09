Hollow Knight: Silksong, c'è preoccupazione nella comunità per la tassa sulle installazioni di Unity

Hollow Knight: Silksong non ha ancora una data d'uscita, ma la comunità non è preoccupata dei ritardi nel lancio, quanto dell'impatto sul gioco della tassa sulle installazioni annunciata da Unity, che costerà 0,20 centesimi per installazione dei giochi realizzati con il celebre motore, quando verranno superate le soglie delle 200.000 installazioni e dei 200.000 dollari di ricavi.

Cambio di motore?

Hollow Knight: Silksong è un progetto in avanzato stato di sviluppo, quindi un cambio di motore in questa fase è altamente improbabile. Comunque sia alcuni hanno scherzato sul fatto che il povero Jack Vine, programmatore della serie per circa sei anni, dovrà convertire il gioco tutto da solo.

Da notare che il tweet ha ricevuto un like da Vine stesso, che pare stia seguendo attentamente la questione Unity, come dimostrano proprio i suoi ultimi like, dati soprattuto a sviluppatori arrabiati. Evidentemente deve essere preoccupato anche lui per i risvolti che potrebbe avere la tassa sulle installazioni e per l'impatto che rischiano giochi come Hollow Knight: Silksong.

Altri tweet scherzano invece sul fatto che il gioco potrebbe essere rinviato di cinque anni per consentire la conversione in un altro motore:

Da sottolineare come Vine abbia messo un like anche a questo post.

Insomma, la situazione appare quantomai confusa e la comunità di Hollow Knight: Silksong teme che qualcosa di negativo possa accadere, pur scherzandoci su.