I 10 migliori giochi Android su PC da giocare con BlueStacks

Quando si parla delle più importanti piattaforme del mercato, spesso i giocatori riaccendono l'antico dibattito di chi "vinca" tra PC e console; in realtà, a guardare tutti dall'alto è il mondo mobile, una vera piattaforma da gaming che può contare su milioni e milioni di giocatori ogni giorno. Non a caso sempre più editori e sviluppatori puntano su di esso, affiancando versioni mobile dei loro giochi di punta (vedi ad esempio Call of Duty Mobile). Su mobile arrivano inoltre giochi esclusivi di qualità altissima che molti appassionati vorrebbero giocare. Se non amate però i piccoli schermi e volete continuare a divertirvi usando solo il vostro PC, allora potete sfruttare BlueStacks, ormai vera e propria piattaforma di gaming con oltre centinaia di milioni di utenti che permette di usare giochi Android su PC.

BlueStacks Invece di basarsi su interfacce macchinose o ermetici menù da iniziati, BlueStacks si propone come una sorta di piattaforma di gioco del tutto simile ai client di Steam e GOG, condensando in una finestra svariate informazioni e funzioni di facile utilizzo. Questo consente essenzialmente di usare giochi Android su PC, tramite il proprio account Google Play, e far funzionare su Windows o MacOS la propria libreria di app rendendole automaticamente compatibili con mouse e tastiera, oltre ad adattarle a uno schermo più grande. A questa semplicità di utilizzo si unisce un'estesa compatibilità che risulta in prestazioni ottimali per un gran numero di titoli e una particolare iniziativa di fidelizzazione degli utenti che consente di vincere premi e ottenere ricompense dal suo utilizzo. Collegando i propri canali social media a BlueStacks è infatti possibile attivare la monetizzazione, che consente di acquisire "Pika Point" semplicemente utilizzando app o completando le quest proposte: i punti accumulati permettono poi di vincere premi come periferiche, dispositivi tecnologici, hardware e altro. Ecco quindi i 10 migliori giochi Android su PC da giocare con BlueStacks che anche chi disdegna il mobile non dovrebbe assolutamente ignorare.

PUBG Mobile PUBG Mobile Partiamo da uno dei titoli più popolari, anche se la sua introduzione in questa selezione può apparire meno ovvia del previsto: PlayerUnknown's Battlegrounds è infatti disponibile già da tempo e ben radicato su PC, per cui ha bisogno di ben poche presentazioni, eppure la sua versione mobile risulta essere una delle più giocate su piattaforma Windows. Il motivo è da ricercare probabilmente nel fatto che PUBG Mobile è gratuito (al contrario della versione originale) e, in qualità di sparatutto, è più comodo con mouse e tastiera che con controlli mobile. Per il resto, il gioco lo conosciamo e i motivi del suo successo sono ben noti; è certamente uno dei giochi Android su PC a disposizione.

Lineage 2: Revolution Lineage 2: Revolution Chi cerca un'esperienza affine agli standard dei titoli classici per PC ma mediata dalla semplicità necessariamente introdotta dall'adattamento mobile dovrebbe dare un'occhiata a Lineage 2: Revolution. Il gioco di Netmarble Games sta facendo sfaceli in oriente ma si è ben radicato anche dalle nostre parti, presentandosi forse come il MMORPG più diffuso e supportato attualmente sui dispositivi mobile. Come spesso accade nei giochi di questo tipo si risolve spesso in un grinding selvaggio e il suo sistema semi-automatizzato non fa che incrementare la sensazione da catena di montaggio dei punti EXP, ma la sua vastità è impressionante, così come la profondità della gestione dei personaggi e del sistema di combattimento, il tutto sormontato da una realizzazione tecnica che poco ha da invidiare alle controparti su PC e console. Non si tratta forse del gioco con la personalità più marcata che si possa trovare in circolazione, ma rimane uno dei migliori giochi Android su PC.

Lords Mobile Lords Mobile Uno dei generi che ha attecchito con maggior vigore in ambito mobile è sicuramente lo strategico nelle sua varie accezioni, in particolare quello in tempo reale. I dispositivi portatili hanno addirittura spinto un panorama tradizionalista come questo verso nuove evoluzioni e interpretazioni, con la nascita dei tower defense e accezioni intermedie come il MMORTS, sotto-genere a cui appartiene Lords Mobile. Il gioco IGG è stato premiato come "Best Competitive Game" nel 2016 dai Google Play Awards ma è ancora un titolo molto fruito, con una base di utenti costante che lo rende uno dei giochi Android su PC più giocati. La sua formula composita mette insieme elementi RPG, RTS e gestionali, con la necessità di costruire strutture e gestire risorse mentre si pensa anche alla difesa e all'espansione all'interno delle ampie mappe attraverso le fasi di battaglia. I punti di forza, al di là dell'ottima realizzazione, risiedono anche nel dinamismo dell'azione (mostri ed eventi vari si uniscono alle schermaglie classiche) e alla varietà di modalità presenti fra PvE e PvP.

Monument Valley Monument Valley 2 Le avventure tendono spesso a porsi nell'intersezione tra PC e dispositivi mobile, perché il sistema punta e clicca accomuna in maniera naturale il classico mouse con l'interfaccia touch screen. Tuttavia ci sono alcune esperienze nate su mobile che restano legate a quest'ambito e un emulatore può rappresentare un ottimo sistema per poter godere dei giochi Android su PC. Tra queste segnaliamo la serie Monument Valley: i due capitoli sviluppati da Ustwo sono riusciti ad affermarsi su ampie fasce di pubblico grazie alle loro atmosfere oniriche e rilassate che nascondono però degli enigmi anche impegnativi. L'estetica che sembra ispirarsi ad Escher e ai panorami dei metafisici è un elemento distintivo per Monument Valley, supportata da un sound design di alto profilo in grado di amplificare il senso di estraniazione verso il malinconico e affascinante mondo in cui Ida sembra persa, costretta a risolvere enigmi per trovare la strada tra illusioni ottiche e oggetti impossibili.

Rise of Kingdom: Lost Crusade Rise of Kingdom: Lost Crusade Con oltre 60 milioni di utenti e oltre un miliardo di guadagni, Rise of Kingdom: Lost Crusade rientra tra i migliori giochi Android su PC per i puri numeri che è in grado di registrare. Parliamo di un strategico 4x in tempo reale e multigiocatore ambientato in un mondo d'ispirazione storica. Ci sono 11 civilizzazioni tra le quali scegliere che permettono anche di optare per diversi stili di gioco, dalla conquista militare fino al dominio economico. C'è un realistico ciclo notte-giorno, battaglie in tempo reale all'interno di una grande mappa inizialmente nascosta dalla classica "nebbia di guerra". Non mancano inoltre alcune figure storiche come Giuglio Cesare, Sun Tzu e Giovanna d'Arco. Si tratta di un 4x solido e soprattutto free to play con una grande community, perfetto per giocare in sessioni sia brevi che lunghe.

AFK Arena AFK Arena AFK Arena è una delle scelte migliori per chi cerca dei giochi Android su PC di genere RPG. Si tratta infatti di un gioco di ruolo con un sistema di combattimento automatico, col giocatore che deve solo decidere se/quando usare l'abilità speciale dei personaggi. Ciò a cui dovremo fare attenzione sarà la scelta dei guerrieri da mandare in battaglia, non tanto sul come combattere quindi. I personaggi sono basati su classi e ce ne sono ovviamente decine. Ogni battaglia permette di ottenere ricompense per potenziare e ampliare la propria squadra, con uno stile classico da gatcha (come Genshin Impact, se volete un esempio facile e recente). Dispone di una campagna, di eventi e tempo e di una modalità PvP. I personaggi continuano a ottenere esperienza e risorse anche mentre non giochi. Si tratta in sostanza di un'opera che richiede una quantità di attenzione limitata e può essere giocata lasciandola sullo sfondo, mentre ci si occupa di altro con il proprio PC.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross The Seven Deadly Sins: Grand Cross Se siete in cerca di giochi Android su PC e siete grandi fan dell'animazione giapponese, allora The Seven Deadly Sins Grand Cross è un'ottima scelta. Parliamo di un gioco di ruolo a turni basato su carte: a partire da un mazzo si possono estrarre tre carte per ogni personaggio, che permettono di eseguire attacchi, pose difensive e potenziamenti di varia natura. Vi è anche un sistema di combo delle carte, che rende l'approccio più ragionato senza mai diventare complesso o eccessivamente strategico. Pur essendoci la possibilità di pagare per avanzare più velocemente, il classico sistema gatcha non richiede troppo tempo per ottenere i personaggi più potenti. Non mancano attività secondarie con le quali giocare per ore e ore, il PvP e una componente narrativa molto generosa per un free to play mobile; inoltre, la grafica non sfigura su schermi più grandi.

Game Dev Story Game Dev Story Kairosoft è diventata una sorta di etichetta di culto su smartphone, sostanzialmente applicando più o meno il medesimo concept a una pletora di ambientazioni e contesti diversi. Il team nipponico ha deciso di mettere in scena una moltitudine di ambienti e situazioni in declinazione gestionale, e una volta affinato il meccanismo di gioco è riuscita a renderle tutte dannatamente divertenti. In questo caso vi rimandiamo a uno dei primi successi del fortunato impero "Story" con il celebre Game Dev Story, che ci pone al comando di un team di sviluppo videoludico lanciato (si spera) verso il successo internazionale. Al di là dell'ottimo - seppure alquanto semplicistico - sistema di gestione dell'azienda e dell'irresistibile estetica pixellosa che è tipica di Kairosoft, un altro elemento che rende Game Dev Story un vero mito per gli appassionati è il ricorso costante a citazioni, storpiature e rimandi al panorama videoludico giapponese storico. Se siete in cerca di un esperienza veramente mobile, è un ottimo giochi Android da giocare sul PC.

Call of Duty Mobile Call of Duty Mobile In un elenco dei migliori giochi Android su PC non può mancare uno dei più grandi successi mobile degli ultimi anni: Call of Duty Mobile. Il gioco di Activision non ha nulla da invidiare ai fratelli "maggiori", ovvero Call of Duty Warzone e il classico capitolo annuale premium (in questo momento, Black Ops Cold War). Il gioco propone molteplici modalità, come il classico multigiocatore, il battle royale e gli zombie. All'interno del gioco non mancano mappe classiche molto amate dai fan, così come un'infinità di armi. Trattandosi di un free to play dispone di un Pass Battaglia stagionale che include varie ricompense da sbloccare giocando: ovviamente, ci sono vari livelli gratuiti. Se volete uno sparatutto completo e Warzone non vi basta, giocare a Call of Duty Mobile è un'ottima scelta, soprattutto su PC grazie alla possibilità di usare mouse e tastiera.