Xbox Game Pass "fa tornare i giocatori dopo 6 mesi" per Mike Brown di PlayGround Games

In queste settimane Microsoft ha lavorato sia per comunicare nel miglior modo possibile i tanti giochi in produzione presso gli Xbox Game Studios, sia per mostrare i vantaggi dell'Xbox Game Pass. L'ultimo in ordine cronologico è Mike Brown, Principal Game Designer di PlayGround Games. Secondo lui uno dei principali vantaggi del Game Pass, se visto dal punto di vista degli sviluppatori, è che consente ai giocatori di tornare sui giochi anche a distanza di 6 mesi dal lancio.

Per lui si tratta di una "caratteristica insolita". I giocatori, infatti, hanno accesso a una libreria piena di giochi molto vasta, da provare senza esborsi aggiuntivi. Molti di questi giochi, oltretutto, sono lì permanentemente. Quindi capita che molti di loro, dopo aver provato una nuova esperienza, tornino su di un gioco presente sul catalogo anche a distanza di mesi, perché è lì gratuito da scaricare.

Secondo Brown i giocatori che di solito comprano i giochi, li giocano, li completano e poi passano al successivo. Per qualche ragione insolita, col Game Pass si comportano in maniera diversa. L'uomo di Playground Games dice che con Xbox Game Pass i giocatori tornano più frequentemente sul gioco anche a distanza di mesi, magari per vedere i nuovi update o per una partita mordi e fuggi. E il motivo, semplicemente "è perchè è nel Game Pass".

Grazie a questo fattore Forza Horizon 4 ha superato i 24 milioni di giocatori dal lancio, continuando a richiamare nuovi driver anche a distanza di anni.

