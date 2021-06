Ratchet & Clank: Rift Apart, l'update 1.001.003 per PS5 sistema diversi bug

Insomniac Games ha pubblicato l'update 1.001.003 di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5, pensato per sistemare diversi bug emersi in questi primi intensissimi giorni di test.

Nonostante l'E3 2021, infatti, l'esclusiva per PlayStation 5 ci ha tenuto compagnia in queste calde giornate. Il motivo? Lo trovate nella nostra recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart.

L'aggiornamento 1.000.003 sarà pubblicato oggi da Insomniac Games e andrà a sistemare diversi bug e problemi di stabilità che potrebbero rovinare l'esperienza di gioco. Per esempio è stato sistemato un bug che impediva ai video delle armi di partire, un altro che faceva comparire Rivet senza il martello, oltre che generici miglioramenti della stabilità generale.

Un importante cambiamento è la disattivazione dei 120Hz automatici quando si attivava la modalità Prestazioni o Prestazioni RT. Gli sviluppatori si sono accorti che forzando automaticamente la modalità a 120Hz alcuni televisori, per via di alcune incompatibilità, potevano avere dei problemi che lo studio non si sente di imporre ai giocatori. Lo studio spera di poter introdurre nuovamente l'input lag minore coi prossimi aggiornamenti.

Una scena di Ratchet & Clank: Rift Apart

A questo indirizzo potrete trovare tutti gli aggiornamenti.