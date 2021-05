Vi abbiamo abituato ogni mese a trovare su queste pagine alcuni consigli dedicati al mondo indipendente nell'appuntamento del Top 5 Indie. Visto che maggio è stato un mese piuttosto ricco, vogliamo segnalarvi altre cinque uscite degne di nota che potrebbero incontrare i vostri gusti di scopritori di gemme rare: ecco 5 consigli indie per questo fine maggio 2021.

Frozenheim Frozenheim: la visuale di gioco Frozenheim è un city builder norreno sviluppato da Paranoid Interactive che è arrivato su PC lo scorso 20 maggio. Il titolo vi permetterà di gestire un villaggio vichingo in tutto e per tutto, di esplorare nuove lande per espandere il vostro dominio e di difendere le vostre mura dalle minacce esterne. Fondamentalmente single player, ma ha anche una componente multiplayer con la possibilità di assalire altri villaggi nemici: il vostro dominio come Jarl sarà complesso e pieno di difficoltà. Tra gli altri aspetti da tenere in considerazione in Frozenheim ci sono la gestione del favore divino e la gestione dei templi. Il gioco è in Early Access su Steam a 13,99 euro e continuerà a essere modificato e sistemato fino alla release, ma in diversi aspetti per ora si è fatto notare per le sue idee interessanti.

Weaving Tides Weaving Tides: la particolare forma del mondo di gioco Weavign Tides è un gioco basato sui tessuti e sugli intrecci, sviluppato da Follow the Feathers. Il gioco arriverà sia su PC che su Nintendo Switch il 27 maggio e consentirà di esplorare diversi dungeon e di risolvere numerosi enigmi creati con un originale utilizzo dei movimenti e dei personaggi. Tutto ruota attorno ai tessuti e ai tessitori e al modo in cui ogni giocatore può adattare il gameplay. Si tratta di una storia intrigante, un mondo colorato e ricco di misteri da esplorare e un gameplay che sembra davvero estremamente originale. Il gioco purtroppo non sarà localizzato in italiano.

World Splitter World Splitter: la dinamica delle dimensioni World Splitter è un platform puzzle game sviluppato da NeoBird e disponibile su PC. Passato in sordina, il titolo offre diverse idee interessanti per quanto riguarda l'utilizzo delle varie dimensioni. L'idea è infatti quella di creare puzzle multidimensionali in grado di stimolare l'ingegno del giocatore. A schermo avrete due mondi interconnessi dal Rift e le combinazioni di salto e scatto andranno a unirsi con gli enigmi che uniscono le due dimensioni. La gestione dell'ambiente e la sfida proposta saranno poi accompagnati da una cura nei confronti della musica che armonizza il tutto in maniera congeniale.

Fearmonium Fearmonium: lo stile sopra le righe Redblack Spade ha pubblicato lo scorso 20 maggio su PC Fearmonium, un particolare metroidvania che unisce azione e umorismo. Il vostro ruolo è quello di un fastidioso ricordo all'interno della mente di Max. Il vostro obbiettivo è quello di viaggiare nel suo subconscio e diventare la sua più grande paura. Per farlo dovrete risolvere enigmi e affrontare orde di nemici inferociti attraverso i vari livelli del subconscio. Folli e memorabili nemici e situazioni paradossali faranno da contorno a un sistema basato sull'esplorazione e sulle combo. Il titolo è per altro stato sviluppato da una singola persona laureata in Psicologia, che voluto approfondire attraverso il medium videoludico gli effetti delle paure sulla mente umana.