ACER Predator XB253Q GW: una prima occhiata al nuovo monitor da 280Hz

Abbiamo avuto brevemente per le mani il nuovo ACER Predator XB253Q GW, parte della nuova offerta che la compagnia ha presentato inevitabilmente in forma digitale vista l'impossibilità di organizzare eventi in compresenza dettata dalla pandemia in corso. Ne abbiamo parlato a novembre con una panoramica delle novità in arrivo, in attesa di poter effettivamente recensire i prodotti quando arriveranno sul nostro mercato. Ma in questi giorni abbiamo potuto comunque toccare con mano, senza però poter effettuare test, un monitor IPS G-Sync con pannello 1080p da massimo 280Hz che da noi sarà disponibile da gennaio con un prezzo di 429 euro.

Caratteristiche A schermo spento non abbiamo potuto valutare la resa effettiva del pannello, ma sappiamo che si tratta di un modello da 240Hz, overclockabile fino a 280Hz, che guarda al gaming competitivo e può sfruttare all'osso anche schede video di grande potenza nonostante il limite del 1080p. Parlando di 25 pollici, comunque, scommettiamo su una definizione più che sufficiente, al pari dei 400 nit di luminosità e dei colori che ci aspettiamo siano per lo meno all'altezza di quelli dei modelli precedenti della serie Predator. Non ci aspettiamo molto invece dall'HDR400 che comunque è una delle caratteristiche secondarie per un monitor di questo tipo, improntato sulla fluidità dell'azione. In questo caso i punti di forza sono il refresh, il G-Sync e la connettività che include due HDMI, una DisplayPort, un'uscita audio e un'uscita USB Type-B, tutte piazzate sul retro. Sul lato sinistro, invece, ci sono due porte USB 3.0 downstream che grazie alla posizione strategica risultano decisamente accessibili. Per quanto riguarda il menù, invece, troviamo la classica combinazione tra stick e tasti rapidi, piazzati come d'abitudine sul retro, in basso a destra, dove troveremo BlueLightShield e diversi preset, oltre ovviamente all'impostazione per overclockare il pannello spingendolo fino a 280Hz.