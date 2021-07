AMD Radeon RX 6600, NVIDIA GeForce RTX 3000 Super e grandi investimenti - Assembla che ti Passa #306

Questa settimana a fare da protagoniste di Assembla che ti Passa tornano le GPU con l'atteso arrivo delle AMD Radeon RX 6600 e Radeon RX 6600 XT, pensate per competere nella fascia media, e le voci sulle NVIDIA GeForce RTX 3000 Super mobile, a quanto pare in arrivo a inizio 2022. Nel frattempo l'industria si aggiorna per andare incontro alle pressanti richieste di chip che stanno tra l'altro riavvicinando gli Stati Uniti e l'Oriente o almeno un pezzetto di quest'ultimo.

AMD Radeon RX 6600 e Radeon 6600 XT Rivelate da PowerColor, le nuove Radeon si confronteranno con le soluzioni di fascia media NVIDIA Per quanto l'estate coincida con un forte rallentamento nell'annuncio di nuove componenti hardware, pare che qualcosa di nuovo sia in arrivo giusto in tempo per il solleone d'agosto. A rivelarne l'esistenza è stata PowerColor che ha caricato sul suo sito le pagine dedicate alle nuove AMD Radeon RX 6600 e Radeon 6600 XT, due schede video attese da tempo e, a quanto pare, in arrivo a breve. PowerColor ha rimosso rapidamente le pagine dedicate alle nuove schede, tra l'altro prive di dettagli sulle specifiche delle relative GPU, ma la notizia resta ed è stata rilanciata dai canale YouTube Coreteks e Moore's Law is Dead che alla succosa anticipazione hanno aggiunto indiscrezioni su specifiche, data d'uscita e prezzo, a quanto pare fissato a 399 dollari per la AMD Radeon RX 6600 XT. Analogo quindi a quello della NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, cosa che ci porta a pensare ad un prezzo di 329 dollari per la AMD Radeon RX 6600 liscia, molto probabilmente destinata a scontrarsi con la NIVIDA GeForce RTX 3060. Si tratta, lo ribadiamo, di informazioni non ufficiali, ma il fatto che provengano da due fonti, entrambe piuttosto affidabili, ci porta a non sospettare troppo delle specifiche delle due schede, secondo i rumor entrambe basate sul nuovo chip Navi 23 da 11.06 miliardi di transistor ed equipaggiate con 8 GB di memoria GDDR6 su bus a 128-bit. A cambiare saranno, ovviamente, il numero di stream processor attivi, secondo le indiscrezioni 2048 per la AMD Radeon RX 6600 XT, in base alle stime probabilmente caratterizzata dalla potenza bruta simile a quella di una AMD Radeon RX 5700 XT, e 1792 per la AMD Radeon RX 6600, presumibilmente caratterizzata anche da frequenze inferiori. Ma di questo non sappiamo ancora nulla, così come non sappiamo nulla del volume di produzione. I prezzi delle GPU, comunque, sono in diminuzione, per quanto il calo sia più lento in Italia, e l'arrivo di nuove schede potrebbe dare un'ulteriore scossa a un mercato che sembrerebbe sulla via della normalizzazione. Ma la maggiore disponibilità delle schede potrebbe avere a che fare con l'estate e con la fine, in molti paesi, delle restrizioni in un periodo in cui si tende a uscire più spesso di casa e a rimandare gli acquisti onerosi.

NVIDIA GeForce RTX 3000 Super mobile Il refresh delle NVIDIA GeForce RTX 3000 Super mobile potrebbe garantire un notevole aumento di efficienza Dopo essere approdate sui PC desktop, le nuove GPU sono arrivate in forma mobile portando a un rinnovamento delle specifiche di svariate linee di portatili da gioco. Le AMD Radeon 6000M sono ancora in dirittura d'arrivo, mentre le NVIDIA GeForce RTX 3000 sono già in circolazione all'interno di potenti laptop dalla potenza sufficiente a sfruttare persino schermi 1440p ad altissimo refresh. Ma la speranza di vita delle GPU NVIDIA GeForce RTX 3000 potrebbe non essere particolarmente lunga, almeno secondo quanto rivelato dal celebre leaker Greymon 55. Secondo le indiscrezioni, infatti, durante i primi mesi del 2020 vedremo arrivare le GPU per laptop della serie NVIDIA GeForce RTX 3000 SUPER, forse destinate ad essere annunciate in occasione del CES 2022 che si terrà, come al solito, a inizio gennaio. Ed è proprio la data la rivelazione importante, visto che abbiamo già sentito parlare della NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER, equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR6, e della NVIDIA GeForce RTX 3070 SUPER, equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR6. Le due GPU sono infatti comparse in un presunto leak, apparso su Reddit, relativo ai futuri aggiornamenti della lineup di portatili Lenovo. In ogni caso si parla presumibilmente di un update modesto, forse pensato per andare in tandem con una line-up desktop di schede video SUPER e per cavalcare il lancio dei nuovi processori Intel e AMD, in arrivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Ma potrebbe anche trattarsi di una strategia per ridurre ulteriormente costi e consumi in vista di portatili che NVIDIA vuole rendere sempre più abbordabili e appetibili, visto l'enorme potenziale di vendita del segmento dei laptop da gioco e per creator. Non a caso si parla del presunto chip Ampere GA103, già comparso più volte tra le indiscrezioni e presumibilmente pensato per piazzarsi tra il GA102 e il GA 104 offrendo però, un'efficienza superiore.