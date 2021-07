PlayStation Store, A Plague Tale: Innocence e Watch Dogs: Legion - Bloodline

L'estate ha inevitabilmente diradato le uscite su PlayStation Store, che tuttavia questa settimana può contare sul lancio di alcuni titoli piuttosto interessanti, a partire dalla versione PS5 di A Plague Tale: Innocence. Gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di luglio, il gioco sfrutta la potenza della nuova console Sony per migliorare ulteriormente l'esperienza messa a punto da Asobo Studio. Ci sono poi due importanti espansioni, ovverosia Watch Dogs: Legion - Bloodline e Fallout 76: Regno d'Acciaio: la prima vede il ritorno di Aiden Pearce e di Wrench, personaggi provenienti dai precedenti episodi della serie, mentre la seconda introduce ulteriori contenuti per l'action RPG post-apocalittico prodotto da Bethesda.

A Plague Tale: Innocence A Plague Tale: Innocence, uno dei suggestivi scenari del gioco. La drammatica avventura di Amicia e Hugo nell'Europa del 1300 fa il proprio debutto su PS5 con una versione tecnicamente migliorata di A Plague Tale: Innocence (PS5, 39,99€), che gli utenti abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare senza costi aggiuntivi nel corso del mese di luglio: un gran bel regalo, considerata la qualità del titolo. Caratterizzato da una direzione artistica eccezionale, in grado di mostrarci una serie di evocativi quadri in movimento e di raccontare una storia davvero toccante e avvincente, il titolo di Asobo Studio non propone meccaniche particolarmente sofisticate, limitandosi a un gameplay in stile stealth con piccoli enigmi ambientali da risolvere e qualche combattimento. Al comando di Amicia, il nostro compito sarà quello di fuggire dalle spietate truppe della Santa Inquisizione attraversando villaggi e foreste, eludendo il controllo delle guardie che presidiano le varie zone e sfruttando persino le spaventose orde di ratti che hanno portato la peste nera per creare una barriera fra noi e i nostri inseguitori. Il passaggio su PlayStation 5 va tuttavia a enfatizzare in maniera importante la resa visiva del gioco, portando la risoluzione a 1440p e raddoppiando il frame rate, che raggiunge i 60 fps rendendo sostanzialmente più piacevole l'esperienza. Rapidissimi infine i caricamenti, che sfruttano bene le prestazioni dell'SSD della console Sony. Nel caso in cui siate interessanti, questa è la recensione di A Plague Tale: Innocence per PS5 e Xbox Series X|S.

Watch Dogs: Legion - Bloodline Watch Dogs: Legion - Bloodline, l'artwork ufficiale con Aiden Pearce. Ambientata prima degli eventi del gioco principale, Watch Dogs: Legion - Bloodline (PS5 e PS4, 14,99€) è l'attesa espansione dell'ultimo capitolo della serie Ubisoft che segna il ritorno di Aiden Pearce, protagonista dell'originale Watch Dogs, nell'ambito di un'avventura che lo vedrà collaborare con il misterioso Wrench. L'insolita coppia si ritroverà a dover lavorare insieme sullo sfondo di una Londra sempre più sotto il controllo delle corporazioni, cercando di bloccare i piani di una multinazionale che si occupa di robotica militare e che vorrebbe monopolizzare la gestione della sicurezza della City a danno dei suoi cittadini. Senza alleati, muniti soltanto di esperienza e determinazione, riusciranno i due personaggi a completare questa difficile missione?