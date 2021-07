Retro Goal, la recensione

Con la finale dei Campionati Europei imminente, non c'era davvero un momento migliore per cimentarsi con la recensione di Retro Goal. L'originale gioco di calcio sviluppato da New Star Games offre un mix di meccaniche manageriali, azione in-game e grafica retrò che rendono omaggio ai grandi classici degli anni '90. Disponibile al momento solo su iOS ma in arrivo anche su Android, il titolo si presenta con un efficace modello free-to-start, ovverosia consente di disputare dieci partite prima di decidere se è il caso di investire qualche spicciolo per sbloccare la versione completa dell'esperienza, che tuttavia costa soltanto 1,09€ e in nessun caso include microtransazioni o pubblicità.

Struttura Retro Goal, anche le tattiche sono immediate ed essenziali. Come detto, quello offerto da Retro Goal è un mix di meccaniche differenti, dunque non parliamo di un manageriale vero e proprio bensì di un prodotto che prende un po' il meglio dei vari generi per andare a comporre un impianto che si rivela fin da subito accattivante. Selezionata la squadra dal campionato che preferiamo, partiremo come da tradizione dalla seconda serie per tentare un'ambiziosa scalata che ci porti al top. Il gioco non si perde in chiacchiere né prova in alcun modo a introdurre troppi elementi e sfaccettature, anzi rimane focalizzato su pochi aspetti pur riuscendo, alla fine dei conti, a coprire tutte le situazioni che gravitano attorno all realtà di un club di calcio: la gestione delle strutture, l'ingaggio di nuovi giocatori, la cura del morale e dell'allenamento, e così via.

Gameplay Retro Goal, un'azione che parte da centrocampo. Come si traduce questo approccio una volta scesi in campo? È semplice: le partite risultano essere un mix di decisioni strategiche e azione in-game, con quest'ultima che si concretizza unicamente quando ci si imbatte in una situazione che potrebbe cambiare il corso del match. A quel punto ci viene consentito di controllare i giocatori nel corso di quella specifica azione, per segnare o evitare di subire una rete. Il sistema di controllo touch punta sui gesti e ricorda in qualche modo quello di eFootball PES 2021 Mobile, pur giocando parecchio con le soluzioni in stile "fionda" per realizzare passaggi e tiri, questi ultimi possibili anche con un semplice doppio tocco nel momento in cui il nostro giocatore riceve palla al volo e può provare a finalizzare la manovra. Meno intuitivi i semplici movimenti, che avvengono disegnando delle linee ma in maniera un po' macchinosa.

Realizzazione tecnica Se il gameplay di Retro Goal caratterizza in maniera importante l'esperienza, altrettanto fa la realizzazione tecnica del gioco, che come detto rende omaggio ai grandi classici degli anni '90 in un riuscito mix di grafica in pixel art e musiche in stile chiptune: una combinazione letale per i nostalgici, che si sentiranno subito a casa. Il rovescio della medaglia è rappresentato da una quantità di animazioni non propriamente enorme e da una serie di inevitabili semplificazioni per quanto concerne il riciclo degli asset, ma tutto sommato gli sviluppatori hanno fatto un buon lavoro, riuscendo a ricreare le atmosfere tipiche dei calcistici di una volta.