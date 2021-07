Netflix cancella la serie TV Cursed dopo una singola stagione

Netflix ha cancellato Cursed dopo una singola stagione e lo ha fatto senza troppo clamore. Il cast è infatti stato liberato dai contratti e ha ora la possibilità di cercare altre opportunità di lavoro: non ci sono quindi più le possibilità di un seguito.

Cursed era l'adattamento del romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler. Basato sulla leggenda di Re Artù, lo show segue le vicende di Nimue, una giova donna che è destinata a diventare la Dama del Lago. La serie vede la partecipazione di Katherine Langford, attrice divenuta famosa per 13 (13 Reasons Why, in originale). Sia Wheeler che Miller erano co-produttori esecutivi della serie, mentre Wheeler era anche lo showrunner.

Cursed

La prima stagione di Cursed (ora anche l'ultima) ha debuttato un anno fa. La serie ha inizialmente ottenuto la posizione 1 nella sezione Top 10 di Netflix, ma pare che nel complesso non abbia attirato l'interesse degli spettatori a sufficienza da giustificare una seconda stagione.

Nella nostra recensione di Cursed vi abbiamo spiegato che "la serie Netflix ispirata all'omonimo romanzo illustrato di Tom Wheeler e Frank Miller racconta la storia di Re Artù e della spada Excalibur da un punto di vista poco esplorato, quello della Dama del Lago. Interpretata da Katherine Langford, qui è ancora una ragazza di nome Nimue, che ha promesso alla madre di consegnare un'antica spada a un uomo di nome Merlino. Fantasy che si fonde con il teen drama, se siete amanti dell'epica probabilmente la serie non vi convincerà, facendovi sospettare di essere a Riverdale invece che nella Britannia di inizio Medioevo."