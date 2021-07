Watch Dogs Legion Bloodline: P.T. è stato ricreato in una missione da Ubisoft

All'interno di Watch Dogs Legion Bloodline possiamo trovare un easter egg dedicato a P.T., la demo di Silent Hills creata da Kojima anni fa. In realtà, più che un semplice easter egg, si tratta di una missione ufficiale di Ubisoft che ricrea quasi completamente P.T. Vediamo i dettagli.

Prima di proseguire, dovete però sapere che per spiegare quanto fatto da Ubisoft con Watch Dogs Legion Bloodline è necessario fare qualche piccolo spoiler. Se volete sapere come è stato ricreato P.T. e non temete alcuna anticipazione, proseguite oltre l'immagine qui sotto.

Watch Dogs Legion Bloodline propone una missione chiamata "Bury Your Dead": in questa, Jackson Pearce - il nipote di Aiden Pearce (protagonista del primo gioco) - si immerge nella mente di Aiden per aiutarlo a riprendersi da una ferita. A un certo punto della missione, Jackson viene inviato in una casa infestata che rappresenta la psiche di Aiden e il fatto che non abbia affrontato la morte di Lena nel primo gioco.

Camminando attraverso una delle porte della casa, ci si ritrova in un loop infinito. Jackson, come potete vedere dalle immagini fornite da The Gamer, si trova in una copia della casa di P.T. La struttura della casa è la stessa: nella prima area ci sono gli orologi, nella seconda una scrivania piena di oggetti, mentre un altro corridoio porta al seminterrato. Gli oggetti sono posizionati come nella demo di Silent Hills e ci sono anche disegni di occhi sulle pareti.

P.T. in Watch Dogs Legion Bloodlines

Alla fine del secondo corridoio si può udire anche una voce spezzata che proviene da un telefono. Inoltre, come in P.T., c'è una specie di balcone: nella demo di Kojima, in tale luogo alle volte era possibile vedere Lisa. Chiaramente tutto questo non è casuale: Ubisoft ha voluto omaggiare con Watch Dogs Legion Bloodlines il (quasi) gioco di Konami.

Watch Dogs Legion Bloodlines non nasconde la fonte di ispirazione

Se vi interessa il gioco di Ubisoft, ecco un video dietro le quinte per Watch Dogs Legion Bloodlines.