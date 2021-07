Il prossimo gioco di Yoko Taro, autore di Nier, non sarà per mobile

Yoko Taro, creatore della saga di Nier, e il producer Yosuke Saito da tempo stanno suggerendo di essere al lavoro su un nuovo gioco e, ora, ci hanno svelato qualche dettaglio in più. Il progetto, secondo quanto riportato durante una diretta streaming di Square Enix, non sarà per mobile. Si tratta di un'informazione che, siamo certi, farà felice molti videogiocatori.

Il prossimo annuncio riguardo a questo gioco sarà legato all'art director, ma pare che ci vorrà un po' prima di scoprire di chi si tratti. All'inizio dell'anno, Yoko Taro ha affermato che il nuovo gioco sarà "un po' indie" e che sarà venduto solo in formato digitale (ma potrebbe esserci un "pacchetto speciale" di qualche tipo). Si tratterà di un gioco "nostalgico ma nuovo".

Nier è uno dei giochi più amati di Yoko Taro

A maggio, il creatore di Nier e Saito hanno annunciato che il compositore sarà Keiichi Okabe e il suo studio di produzione Monaca. Okabe ha lavorato su Nier, Nier Automata e Drakengard 3. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco della coppia di Square Enix.

Vi ricordiamo anche che NieR Re[in]carnation ha una data di uscita in occidente.