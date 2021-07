Guardians of the Galaxy: storia delle origini dei personaggi svelata, è diversa dall'MCU

Tutti gli eroi hanno una propria "storia delle origini" ed è vero anche per i protagonisti di Guardians of the Galaxy. Ancora non sappiamo se il gioco di Eidos Montreal includerà molti dettagli sul passato dei Guardiani, ma gli sviluppatori si sono assicurati che il pubblico sapesse cosa stia accadendo nell'universo del loro nuovo gioco.

La storia di Marvel's Guardians of the Galaxy inizia circa 12 anni dopo un'enorme guerra che ha coinvolto o colpito quasi tutte le civiltà della galassia. Mentre la guerra avvolgeva il cosmo e coinvolgeva diverse fazioni su diversi fronti, i principali contendenti erano Thanos con i propri Chitauri contro i Kree e le loro civiltà alleate. Gli effetti persistenti di questa guerra sono ancora evidenti in tutta la galassia, ma i vari pianeti iniziano a guarire e a riprendersi dalle conseguenze. Peter vede questo periodo di guarigione come un'opportunità per fare la propria parte e aiutare a ricostruire la galassia mentre guadagna un po' di soldi lungo la strada.

"Ognuno dei personaggi ha una backstory unica", dice il direttore narrativo esecutivo Mary DeMarle. "La Marvel ci ha permesso di reinventare le backstories di questi personaggi in modo che si adattassero alla nostra narrazione pur rimanendogli fedeli. Voglio dire, Star-Lord è un pirata spaziale, ex Ravager, è stato rapito dalla Terra, ecc. Ma potremmo concretizzare tutto in quella guerra galattica".

Proprio come con i Guardiani, tutto inizia con Peter Quill. A differenza del Marvel Cinematic Universe, dove suo padre è Ego il pianeta vivente, il padre di Peter nel gioco è il re di Spartax. All'inizio della guerra, Peter viene rapito come merce di scambio.

Gamora, già una delle donne più letali e feroci della galassia, era inizialmente dalla parte della fazione di Thanos finché non ha capito qual era il suo piano. Una volta che vede suo padre per quello che è veramente, si unisce alla resistenza. Tuttavia, nonostante la sua assistenza durante la guerra, la sua storia familiare la fa sentire come un'estranea dopo che il conflitto si è risolto.

La storia di Drax nel gioco è forse la più simile alle sue origini del MCU tra tutti i personaggi. La guerra ha causato gravi danni per tutti, ma Drax è stato particolarmente colpito dal conflitto, poiché ha perso tutta la famiglia per mano delle forze di Thanos. Questo è il motivo per il quale ha deciso di unirsi ai Guardiani.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Rocket e Groot erano cacciatori di taglie, e iniziano a seguire Peter Quill per cercare di raccogliere una taglia sulla sua testa. Tuttavia, Peter li convince che non solo saranno in grado di fare molti più soldi dalla sua parte, ma si divertiranno di più. Tuttavia, si rendono conto che hanno bisogno di reclutare alcune persone potenti e temute da tutta la galassia se vogliono essere presi sul serio. Per questo motivo reclutano Drax, il vero braccio del gruppo. Poi, quando raggiungono Gamora, sono in grado di convincerla perché lei desidera un posto per se stessa all'interno dell'universo, nonostante tema di essere respinta come successo con tutti gli altri nella galassia fino a quel momento.

La storia inizia circa un anno dopo la formazione del gruppo. I cinque sembrano iniziare a conoscersi davvero, ma c'è sicuramente molto lavoro da fare per formare una squadra. Peter, Gamora, Drax, Rocket e Groot iniziano a chiamarsi "I Guardiani della Galassia" come manovra di marketing. "Hanno i loro biglietti da visita che lo dimostrano", dice il Senior Creative Director Jean-François Dugas. "Sono davvero dei legittimi eroi a pagamento, ma man mano che il gioco procede e scoprono [la minaccia principale del gioco], dovranno diventare più di una manovra di marketing per salvare davvero la galassia dalla fine".

Sappiamo anche che Marvel's Guardians of the Galaxy avrà il doppio dei dialoghi di Deus Ex.