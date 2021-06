Watch Dogs: Legion – Bloodline: un video dietro le quinte per l'attesa espansione

Ubisoft ha pubblicato un video dietro le quinte di Watch Dogs: Legion - Bloodline per svelare alcuni dettagli sullo sviluppo. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta della nuova espansione del gioco con protagonista Aiden Pearce. Sarà pubblicata il 6 luglio 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

Legion sarà acquistabile singolarmente come DLC o scaricabile come parte del Season Pass di Watch Dogs Legion. Leggiamo la descrizione ufficiale del filmato:

Aiden Pearce è tornato! Scopri Bloodline, l'espansione della storia che riporta Aiden e Wrench in Watch Dogs!

Scopri il dietro le quinte di Bloodline con i commenti esclusivi di Noam Jenkins (Aiden Pearce) e dell'attore Shawn Baichoo (Wrench).

Bloodline sarà disponibile con il Season Pass, o acquistabile separatamente, dal 6 luglio.