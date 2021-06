Final Fantasy 1, 2 e 3 Pixel Remaster appaiono su Steam, Final Fantasy 5 e 6 presto rimossi

Le versioni Pixel Remaster di Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 e Final Fantasy 3 sono apparse su Steam, con prezzo e data d'uscita. Il primo e il secondo capitolo costano 11,99€, mentre il terzo costa 17,99€. Saranno tutti disponibili a partire dal 28 luglio 2021. Contemporaneamente Square Enix ha aggiornato le descrizioni di Final Fantasy 5 e 6 per annunciare che saranno rimossi da Steam proprio il 28 luglio 2021, probabilmente in concomitanza con il lancio delle versioni Pixel Remaster. Naturalmente chi già li possiede non ricevere le nuove versioni gratuitamente.

Le versioni Pixel Remaster dei primi sei Final Fantasy sono dei rifacimenti in pixel art dei capitoli 8 e 16 bit della saga per sistemi fissi e mobile. Di base sono gli stessi giochi, ma con grafica migliorata e colonna sonora rinnovata. Un nuovo modo per venderli, insomma. Leggiamo l'elenco delle nuove caratteristiche: