Per tanti il fine settimana è uno dei pochi momenti durante i quali vi è la possibilità di investire un po' di tempo in pace con i propri hobby, probabilmente sempre nel mezzo di altri impegni famigliari e domestici. Se durante la settimana ci si ritaglia giusto qualche sessione mordi e fuggi, il sabato e la domenica alcuni videogiocatori possono invece dedicarsi a titoli un po' più impegnativi, senza temere di doversi fermare per la stanchezza. Quindi vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Supponiamo che molti giocatori PC e Nintendo Switch sfrutteranno il tempo per lanciarsi in Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Il nuovo gioco di Capcom, di cui potete leggere nella nostra recensione, ci ha convinti, come testimonia l'ottimo voto che gli abbiamo assegnato. Vi ricordiamo anche che, se non avete ancora proceduto all'acquisto, avete la possibilità di provare il gioco tramite una demo, disponibile sia su Steam che su eShop.

A Plague Tale Innocence è arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S

Questa settimana è stato inoltre reso disponibile A Plague Tale Innocence in versione next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Le nuove versioni includono vari miglioramenti, che potete scoprire nella nostra recensione della versione PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, gli abbonati PS Plus possono giocarvi sulla nuova console di Sony senza costi aggiuntivi.

Alcuni giocatori potrebbero però aver deciso di sfruttare il weekend per divertirsi con qualche capitolo di The Legend of Zelda su Nintendo Switch, mentre attendono l'arrivo di Skyward Sword HD. Indipendentemente dalla vostra scelta, vi auguriamo di passare un ottimo fine settimana!

Diteci, cosa giocherete questo weekend?