Monster Hunter Stories 2: demo PC disponible su Steam per il gioco di Capcom

Capcom ha annunciato che una demo gratuita in versione PC di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è ora disponibile su Steam. I giocatori possono quindi provare il gioco prima di passare all'acquisto.

Per poter scaricare la demo di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, vi basta raggiungere la pagina prodotto di Steam dedicata a questo indirizzo. Oppure, potete cercare il gioco tramite il launcher: importante notare che la demo non si trova nella pagina prodotto del gioco in versione completa; sono due versioni differenti.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Nella demo, potremo giocare alla prima sezione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. I dati di salvataggio della demo possono essere trasferiti nella versione definitiva. Al pari della versione completa, questa demo è protetta con la tecnologia anti-tamper Denuvo.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è un gioco di ruolo d'azione basato sulla trama, come è facile intuire dal nome stesso. Se preferite giocare su Nintendo Switch, sappiate che dovete scaricare l'update 1.0.3 prima di poter giocare online.

Infine, ecco la nostra recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.