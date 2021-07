Switch OLED, State of Play e il Witchercon nelle live Twitch di Multiplayer.it di oggi

Nella giornata di oggi avremo di modo di seguire un interessante palinsesto di live Twitch sul canale di Multiplayer.it. Ci sarà infatti spazio per il Cortocircuito - dedicato a Nintendo Switch OLED e allo State of Play di PS4 e PS5 -, ma anche per il Witchercon di Netflix e CD Projekt RED.

Precisamente, il Cortocircuito sarà alla 16:00 e terminerà alle 17:30. Insieme al nostro Pierpaolo ci saranno Alessio e Francesco. Gli argomenti saranno:



Nintendo Switch OLED: C'era davvero bisogno di questo modello? - Commenteremo l'utilità di questo nuovo modello, analizzandone le caratteristiche fondamentali e confrontandolo con gli altri modelli già disponibili

- Commenteremo l'utilità di questo nuovo modello, analizzandone le caratteristiche fondamentali e confrontandolo con gli altri modelli già disponibili State of Play PS5|PS4: Quando le aspettative sono completamente errate - Parleremo della diretta di Sony PlayStation di ieri sera, dei giochi mostrati e della reale utilità di uno show di questo tipo

Durante il Cortocircuito avremo anche modo di ospitare Marco Perri, che mancava dalle nostre diretta da troppo tempo!

Il Cortocircuito del 9 luglio 2021

Alle 19:00, invece, insieme a Pierpaolo seguiremo il Witchercon, nel quale ci sarà spazio per le ultime novità del mondo The Witcher. Il calendario dell'evento è il seguente:



The Witcher 2: Carte del Destino - Ospiti: Lauren Schmidt Hissrich, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion

CD PROJEKT RED - Ricordi di viaggio - Storie segrete dei giochi di The Witcher

Geralt di T-Rivia Ospiti: Błażej Augustynek, Philipp Weber, Declan De Barra, Lauren Schmidt Hissrich

CD PROJEKT RED - The Witcher: oltre i videogiochi Ospiti: Rafał Jaki, Bartosz Sztybor, Łukasz Woźniak

Storie del Lupo Bianco: una conversazione con Henry Cavill

Come sempre, il Cortocircuito non sarebbe lo stesso senza la vostra partecipazione: usate la chat di Twitch e i commenti a questa notizia per interagire con noi, ma soprattutto iscrivetevi al nostro gruppo Telegram, così da poterci mandare i messaggi vocali che ascolteremo in diretta.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!