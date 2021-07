UEFA eEURO 2021: la eNazionale TIMVISION PES cerca l'accesso alla fase finale del torneo

Dopo la sconfitta per 5 a 3 di ieri contro la Francia, gli azzurri della eNazionale TIMVISION PES cercano l'accesso alla fase finale del torneo UEFA eEURO 2021. Alle 14:30 giocheremo contro Israele, mentre alle 18 la vincitrice di questo scontro sfiderà la fortissima Ucraina per accedere alla fase finale del torneo.

Il team composto da Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca è con le spalle al muro e se vorrà confermare il titolo vinto lo scorso anno oggi dovrà collezionare due prestigiose vittorie.

La eNazionale TIMVISION PES

Oggi a partire dalle 11:40 cominceremo a seguire questo importante torneo, nell'attesa che gli azzurri scendano in campo contro la fortissima nazionale israeliana, battuta ieri dall'Ucraina. Alle 18, poi, sarà il turno del Decider Match contro gli ucraini. Riusciremo ad accedere alle finali?

La Nazionale è ospitata a Bolzano presso la sede di ProGaming Italia, partner tecnico del progetto eSport, dove potrà disporre di connessioni in fibra TIM in grado di offrire le migliori prestazioni tecnologiche. Appassionati e tifosi avranno la possibilità di seguire i match degli Azzurri in live streaming su TIMVISION, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC.

Come sempre le partite saranno commentate e analizzate dal trio di esperti ufficiali della eNazionale: Luigi 'Davdas' Ragoni, Simone 'Lamella' Sfolcini e Gianluca 'Raiden' Verri.