Monster Hunter Stories 2: update 1.0.3 disponibile, la patch D1 è obbligatoria per giocare online

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin riceve oggi una patch D1: si tratta dell'update 1.0.3 ed è obbligatorio per poter giocare online al videogioco Nintendo Switch. L'aggiornamento pesa 500 MB e include alcuni cambiamenti e, come è tipico, alcune correzioni di bug. Vediamo i dettagli.

La patch note di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin specifica che non solo è necessario eseguire l'aggiornamento per giocare online, ma anche per usare i DLC. Nel caso nel quale non vi sia possibile scaricare l'update 1.0.3, potete giocare con il multigiocatore locale, fintanto che tutti gli altri giocatori hanno la vostra stessa versione.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Le principali modifiche dell'update 1.0.3 di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sono le seguenti:



Accesso al contenuto della Deluxe Kit, così come al contenuto aggiuntivo come i bonus pre-order

Tempi di caricamento ridotti (questa correzione è già stata applicata alla versione di prova)

Correzione a bug minori

Infine, vi segnaliamo che potete leggere la recensione di Monster Hunter Stories 2 a questo indirizzo. Nel nostro articolo vi spieghiamo che: "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è davvero molto simile al suo predecessore sotto parecchi punti di vista, ma Capcom ha migliorato tantissimo praticamente ogni aspetto del gioco per renderlo più accessibile, longevo e divertente. È un JRPG fortemente strategico che riesce a essere impegnativo senza diventare mai frustrante, caratterizzato da un'attenzione per il dettaglio straordinaria e un fanservice maniacale. Peccato per qualche incertezza nel ritmo della narrativa, ma soprattutto per i limiti tecnici che costringono la versione Nintendo Switch a infelici compromessi. In definitiva, lo consigliamo di cuore non solo ai fan di Monster Hunter, ma anche a tutti quelli che amano i giochi di ruolo nipponici a turni."