Assembla che ti Passa #227

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Con il CES 2020 ormai a pochi passi è inevitabile sperare in qualche novità corposa, con le nuove architetture grafiche di AMD e NVIDIA che promettono di portarci, assieme alle nuove console, nell'era del ray tracing. Ma sappiamo già che dovranno vedersela anche con Intel, decisa a dire la sua nel campo delle GPU discrete. Potrebbe però volerci più del previsto secondo alcune indiscrezioni che parlano di problemi con il chip mobile Xe DG1, portabandiera delle soluzioni grafiche della compagnia. Pare infatti che la GPU sarà più potente della GPU montata sui processori Tiger Lake di appena 23 punti percentuali, a causa delle limitazioni in termini di consumi. Certo, parliamo di grafica pensata per l'ambito portatile, cosa che costringe a parecchi compromessi, e il chip grafico delle CPU Tiger Lake è comunque basata sulla nuova architettura Intel Xe. Ma una differenza del 23% tra una soluzione integrata e una discreta appare esigua, tanto che qualcuno dubita del futuro di Raja Koduri, già ex capoccia del settore grafico di AMD, tra le fila di Intel. Immaginiamo però che quest'ultima abbia messo in conto qualche difficoltà iniziale, soprattutto in relazione ai consumi che sono difficili da gestire con chip complessi come una GPU. E non sembrano esserci grossi dubbi sulla decisione di Intel di proseguire su questa strada, vista l'assunzione di Masooma Bhaiwala che ha militato per 15 anni nella squadra AMD occupandosi di SoC e potrebbe dare una mano proprio nel risolvere i problemi legati alle soluzioni laptop. Infine resta da vedere l'effettiva potenza della nuova architettura con soluzioni a medio e alto consumo, laddove potrebbe svincolarsi dalle briglie che la incatenano e, speriamo, sorprenderci. Nel frattempo a farci sussultare ci ha già pensato Zhaoxin, una compagnia che si occupa di semiconduttori per processori compatibili x86, ma lavora in outsourcing e principalmente per il mercato cinese. Almeno per ora. La compagnia, creata dagli sforzi congiunti di Via Technologies e del governo municipale dell'immensa Shanghai, sembra infatti intenzionata a competere direttamente con Intel e AMD, con una nuova serie di processori chiamata KX-7000 e basata su un'architettura a 7 nanometri.

Alla pari, quindi, con Zen 2, anche se parliamo del solo processo produttivo. Potremmo infatti non risultare particolarmente colpiti da IPC e frequenze, considerando che a precedente serie a 16 nanometri, chiamata Lujiazui in omaggio alla penisola che ospita la celebre Shaghai Tower, si ferma a 3GHz sul modello da 8 core. Non proprio velocità da record, ma sarebbe sbagliato sottovalutare una compagnia che è passata da 40 a 7 nanometri in soli 5 anni con una famiglia che, seppur con un lieve ritardo sulle promesse che indicavano un uscita entro fine 2019, promette soluzioni fino a 32 core e 64 thread con supporto per l'interfaccia PCIe 4.0 e per la memoria DDR5. Siamo quindi più avanti della concorrenza, almeno su carta. Sappiamo infatti che la realtà è ben più complessa ma siamo comunque curiosi di vedere cosa farà in questo campo una Cina dalla tecnologia sempre meno cheap, come risulta evidente dalle ultime generazioni di smartphone. Siamo invece abituati a una Corea in prima fila nel campo degli schermi, inclusi monitor da gioco che si spostano sempre più verso formati panoramici e risoluzioni elevate. Il classico monitor 24 pollici FHD è ancora la specie dominante, ma le vendite degli ultrawide e dei pannelli 2K sono aumentate, anche grazie all'evoluzione delle schede video che permettono di sfruttare a fondo monitor di questo tipo, a differenza di quelli 4K che mettono in difficoltà anche una RTX 2080 Ti. Tra l'altro il nuovo il nuovo LG UltraWide 38WN950, in mostra al CES di gennaio, è un 37.5 pollici Nano IPS che promette il 98% della copertura dello spazio di colore DCI-P3 combinata con tempo di risposta un millisecondo, HDR con 450 Nits di luminosità e 144Hz refresh, garantendo anche compatibilità sia con G-Sync che Adaptive Sync. Salvo brutte sorprese si candida quindi tra le opzioni da tenere d'occhio per chi cerca una soluzione panoramica di fascia alta pensata per il gaming a tutto tondo. Ma al CES ci aspettiamo anche qualche buona nuova in ottica 4K, con l'arrivo di nuove generazioni di GPU che con i modelli di fascia alta dovrebbero finalmente superare i 60fps in Ultra HD. Per questo teniamo d'occhio gli schermi 4K da 120Hz in su, ancora costosi ma destinati a calare, soprattutto grazie all'aumento della concorrenza che ci riporta di nuovo a LG e al CES, dove vedremo anche l'UltraGear 27GN950 che parte dai 144Hz, ma può essere spinto fino a quota 160Hz, il tutto condito da HDR 600, G-Sync, Adaptive Sync e un millisecondo di tempo di risposta. Sia chiaro, parliamo comunque di un pannello che costerà parecchio, ma ci auguriamo che LG scenda di un gradino sulla scala dei prezzi, avvicinandoci di un passo al 4K mainstream.