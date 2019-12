Star Wars: L’ascesa di Skywalker, c’è una scena post crediti?

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è ormai nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e vale la pena di chiedersi se alla fine del film c'è una scena post crediti per, nel caso, aspettare per vederla.



Attenzione, perché nei paragrafi che seguono ci sono delle microscopiche anticipazioni su Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Se non volete averne evitate di leggere oltre.



In questo caso la risposta è molto semplice: non c'è alcuna scena post crediti in Star Wars: L'ascesa di Skywalker. In tanti non sarete sorpresi di saperlo, visto non ci sono mai state sequenze simili nei film della saga, ma per qualcuno potrebbe essere una delusione, visto che non viene svelato cosa ci aspetta per il futuro.



Insomma, alcune delle abitudini della saga nata dall'estro di George Lucas non sono cambiate per quest'ultimo film. Nemmeno il successo e l'influenza di Avengers: Endgame è servita a molto, in tal senso.