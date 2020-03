Assembla che ti Passa #238

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



L'emergenza Coronavirus è ancora lontana dall'essere debellata e ha portato al rinvio o all'eliminazione di parecchie manifestazioni. Ma con l'evoluzione della comunicazione digitale parte della vita può andare avanti anche in remoto, come dimostra la trasformazione della GTC di NVIDIA in un evento digitale. Non dovremo quindi rinunciare alla keynote del CEO Jensen Huang che, in data ancora da destinarsi, potrebbe finalmente portarci qualche buona novella sulle GPU Ampere.



A suggerire un annuncio imminente da parte di NVIDIA è la comparsa di un paio di test sul database di Geekbench 5 che svelano l'esistenza di una GPU Ampere, equipaggiata con 7552 CUDA Core e con 24GB di VRAM che ci fanno pensare a soluzioni di tipo professionale, capace di macinare 184,096 punti che equivalgono a prestazioni del 20% superiori a quelle di una di una Tesla V100. Il salto, lo diciamo subito, non appare così marcato, ma parliamo di una Tesla V100 spinta a 1601 MHz contro la nuova GPU Ampere limitata a 1.1GHz, forse per questioni di test o forse perché parliamo di una variante destinata ai datacenter. Con la versione a pieno clock ci aspettiamo quindi un divario ben più marcato, dando per scontate frequenze più elevate visto l'uso di transistor a 7 nanometri. E parliamo del modello mediano con i benchmark che includono anche un modello da 6912 CUDA core, su carta al momento potete quanto una GV100 e forse destinato a diventare una nuova Titan con qualche core in meno e frequenze molto più elevate, e svelano l'esistenza di un modello completamente sbloccato da 8192 CUDA core. In questo caso non abbiamo numeri, ma presumiamo che possa superare senza troppi problemi i 200,000 punti in Geekbench 5, garantendo di base un aumento del 30% rispetto a una Tesla V100, con la possibilità che il divario diventi un abisso con il clock sbloccato.



Ed è un divario che con le dovute proporzioni ci auguriamo di trovare anche con le versioni consumer, anche se risulta difficile fare paragoni, visto che nel caso della serie Turing mancano soluzioni analoghe alle testa che ci permettano di prendere le misure. Per questo speriamo che NVIDIA si lasci scappare qualche informazione utile a breve, anche solo per mantenere alta l'attenzione in un periodo in cui anche la GDC è stata rimandata e, sebbene le previsioni parlino con cognizione di causa di una forte diminuzione dei contagi del Coronavirus con l'arrivo del caldo, non ci sono certezze nemmeno per l'E3 2020.



Lode quindi alla rete, strumento fondamentale per l'istruzione, per buona parte del lavoro moderno e per tenere alta la bandiera del PC da gioco che è in crescita ormai da tempo, come evidenziano i numeri da record di NVIDIA e le buone vendite di Navi, sufficienti a incrementare la fetta di AMD nel campo delle GPU discrete di un buon 3%. Il grosso è ancora nelle mani della diretta concorrente, ma il segnale positivo delle Radeon si concatena al grosso successo ottenuto dai Ryzen, in continua ascesa dal lancio a oggi.

Intel ha ancora una fetta enorme del mercato, complici laptop e desktop preassemblati, ma proprio in quest'ambito sono in forte crescita le alternative basate su CPU Ryzen, spinte dalle vendite dei singoli processori che sono arrivate su Mindfactory all'86,11% per i chip AMD contro un 13,89% per quelli Intel. Parliamo, sia chiaro, del solo mercato tedesco e un solo di retailer, ma parliamo anche di un venditore online in grado di muovere un numero di pezzi sufficiente a confermare ancora una volta il successo dei processori Ryzen. Ma non è una mera questione di prodotto.



Con le vendite dei processori basati su architettura Zen l'immagine di AMD si è alleggerita del peso di una serie di mosse sbagliate, seppur in alcuni casi interessanti dal punto di vista tecnologico, per tirare fuori prodotti fruibili da tutti e non solo dall'appassionato. Per questo ha rinforzato anche BIOS e software in generale, mentre sul lato hardware ha compensato qualche inevitabile compromesso con un numero di core elevato e con il multithreading anche nelle fasce media e bassa. Il tutto magnificato, nel caso di Ryzen 3, dalla volata in anticipo sulla concorrenza verso i nanometri, tagliando al contempo il traguardo del PCi Express 4.0. Ha fatto abbastanza, insomma, da vedere i suoi prodotti anche a un gran numero di giocatori, nonostante le CPU Intel rimangano in vantaggio quando si parla del solo gaming.



Proprio nell'ottica del possibile sorpasso anche in questo camo, molti aspettano con trepidazione l'architettura Zen 3, con i processori Ryzen 4000 che promettono prestazioni elevate in ogni campo grazie grazie a un'architettura compatibile con le schede madri AM4 in circolazione, ma ridisegnata dalla radice. Dovremo però aspettare un anno per toccarla con mano. Lo ha rivelato AMD in occasione del Financial Day di giovedì notte, rivelando che il lancio è previsto per il marzo del 2021. Ma una volta lanciata la nuova architettura, basata su transistor a 7 nanometri di seconda generazione, i lavori andranno più spediti con Zen 4 già prevista per il 2022 e probabilmente a 5 nanometri. Nel frattempo AMD ha confermato i lavori sulle cosiddette GPU Big Navi, rivelando che si chiameranno Navi 2X per rimarcare il passaggio all'architettura RDNA 2. Non è ancora chiaro se saranno a 7 nanometri o a 7 nanometri + ma è ufficiale la presenza dell'accelerazione hardware del ray tracing. Potrebbe invece passare ai 5 nanometri la generazione RDNA 3, quella che probabilmente andrà a rilanciare sulle NVIDIA Ampere che secondo nuovi rumor arriveranno a settembre. Nel mentre Intel è ancora alle prese con in 14 nanometri dopo aver impiegato tempo immemore per arrivare ai 10. Ma non perderà troppo tempo su questo processo produttivo. La compagnia ha tutta l'intenzione di rimettersi in pari e punta ai 7 nanometri per il 2021 e ai 5nm per il 2020, senza infinite sequenze di processi di rifinitura del processo produttivo.