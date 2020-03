Assembla che ti Passa #239

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



L'emergenza coronavirus sta paralizzando buona parte del pianeta, trovando terreno fertile in un occidente sempre più frammentato e sempre meno incline a prendersi delle responsabilità. Certo, non rimpiangiamo la mancanza di libertà personale che sembra affliggere almeno una parte del popolo cinese, ma la coesione ha permesso al gigante asiatico di recuperare rapidamente, con misure di contenimento drastiche che hanno permesso all'enorme macchina produttiva orientale di rimettersi in carreggiata piuttosto rapidamente. Anche per questo non si parla di ritardi nell'arrivo di nuove schede video e nuove console, in piena produzione nell'ottica di un Natale che potrebbe essere piuttosto interessante vista la promessa di un incremento di potenza sensibile sia per i PC da gioco che per Xbox Series X e PS5. Ed è grazie alle nuove GPU che potremo contare su nuova grafica, con le Big Navi destinate a riportare il nome Radeon nella fascia alta e le nuove Ampere NVIDIA che promettono un salto prestazionale decisamente ampio. Ma tra cifre eclatanti, indiscrezioni legate a versioni professionali e stime legate più che altro all'efficienza, non abbiamo avuto ancora modo di farci un'idea precisa di quale incremento ci aspetta con le GeForce mainstream della serie 3000, quelle destinate a finire nei PC da gioco.



Ma un nuovo rumor, publicato da KittyCorgi su Twitter, delinea con dovizia di dettagli le GPU, a quanto pare realizzate con processo produttivo Samsung a 10nm, che dovrebbero finire nelle GeForce RTX 3050, 3060, 3070, 3080 e 3080 Ti, con tanto di confronto in termini di potenza con la GeForce RTX 2080 Ti che, al momento, è la scheda consumer da gioco più potente in circolazione. Ebbene, per la GeForce RTX 3080 Ti si parla di 5376 CUDA core, 12GB di memoria probabilmente GDDR6, bus da 384-bit e, rispetto alla RTX 2080 Ti, un salto del 40% che dovrebbe garantire il 4K a 60fps anche con titoli mastodontici, godendo al contempo di inevitabili miglioramenti legati all'hardware dedicato al ray tracing e all'ottimizzazione dei motori grafici in funzione di quest'ultima. Per la RTX 3080 invece il leak menziona 3840 CUDA core, 10GB di memoria, bus da 320-bit e di un 10% in più della 2080 Ti, comunque sufficiente a garantire il 4K con buone prestazioni. Ma qualche soddisfazione in questo senso potrebbe regalarcela anche la RTX 3070, a quanto pare equipaggiata con 3070 CUDA core e 8GB con bus a 256-bit, che potrebbe essere di appena cinque punti percentuali inferiore alla RTX 2080 Ti. Non si sa nulla invece della potenza del GA107 e del GA106, i due chip che potrebbero finire nella RTX 3050 e nella RTX 3060, ma vengono riportati 1280 CUDA core e 4GB di memoria con bus a 128-bit per la prima, e 1920 CUD core, 6GB di memoria e 192-bit di bus per la seconda.





Tornando alle tre GPU di punta, sempre che le indiscrezioni siano vere, il problema riguarda il tipo di incremento a cui si fa riferimento. Se si trattasse di prestazioni in gioco infatti ci troveremmo di fronte a un salto prestazionale decisamente importante. Ma anche se si trattasse di potenza bruta, dovremmo poter contare su un balzo più ampio di quello visto con il passaggio da Pascal a Turing, senza considerare i miglioramenti in termini di RT core e deep learning.



Per quanto riguarda Big Navi, invece, siamo partiti dal rumor di un salto del 17% nei per arrivare a indiscrezioni che parlano di un incremento del 50%, sempre prendendo come metro di paragone la RTX 2080 Ti. Si parla però di benchmark e non di prestazioni in campo, cosa che ci impedisce di stimare il guadagno effettivo in termini di framerate. Comunque anche in questo caso parliamo, per la soluzione di punta, di GPU in grado di passare dal 1080p a framerate estremo al 4K a framerate consistente, anche in questo caso condito con il ray tracing che si prepara a diventare uno standard delle GPU con la nuova generazione di macchine da gioco. E potrebbe portare miglioramenti anche in campo audio. Per il chip di Xbox Series X non si parla infatti di solo audio 3D, già annunciato anche per PS5, ma di sonoro calcolato con il ray tracing. Raggi audio quindi, destinati a rimbalzare sulle superfici grazie a una simulazione fisica che promette un audio incredibilmente realistico, completo di riverberi ed echi autentici e non più simulati. Il tutto al servizio di un audio direzionale che, con il giusto hardware sonoro, potrebbe spazzare via il vecchio surround, risultando disponibile, in una forma o nell'altra, per tutte le macchine equipaggiate con hardware dedicato al ray tracing.



L'evoluzione dell'audio porterebbe indubbi benefici anche nel campo della realtà virtuale, con il Valve Index che risulta introvabile a causa dell'elevata richiesta e dei problemi di produzione dovuti al coronavirus. Con il ritorno alla normalità della produzione cinese abbiamo visto arrivare una nuova mandata di visori Valve, ma sono finiti in appena 30 minuti e pare che non ce ne saranno altri disponibili prima di 8-10 settimane. Ma per godere di Half-Life-Alyx, l'atteso ritorno in campo di uno dei franchise più amati della storia del videogioco, è possibile utilizzare un gran numero di visori che potrebbero godere di un incremento nelle vendite se la bontà del nuovo titolo Valve fosse confermata. Il titolo è infatti compatibile con quasi tutti i visori Vive, con i visori Mixed Reality, con i Pimax con gli Oculus ad esclusione dei modelli Go, Rift DK1 e Rift DK2. Restano inoltre fuori anche Gear VR, tutti i Daydream View, il Lenovo Mirage Solo, PS VR, il Vive Focus e, ovviamente i vari visori Cardboard.