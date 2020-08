Assembla che ti Passa #262

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

A tre giorni dall'arrivo della prima delle nuove tecnologie PC qualche aspetto della serie NVIDIA GeForce RTX 3000 inizia a essere un po' più chiaro, almeno in relazione a dissipazione e alimentazione delle Founders Edition dei modelli di punta. Sono infatti spuntate alcune immagini, seguite da un video ufficiale, che confermano l'utilizzo di un nuovo connettore a 12-pin, pressoché identico al precedente in quanto a dimensioni e pensato per ridurre il numero di cavi necessari per l'alimentazione ausiliaria della scheda. Contiene infatti 6 piedini a 12V contro i 3 dei connettori a 8-pin ed è pensato per amperaggi superiori, arrivando a garantire 500W di alimentazione. Inoltre sarà posizionato in obliquo, con gli ingressi puntati in alto a destra, facilitando la connessione del connettore a 12-pin e riducendo lo stress dei cavi di alimentazione.

Tra l'altro la nuova alimentazione è compatibile, tramite adattatore incluso, con i connettori a 8-pin, che dovrebbero sopravvivere almeno grazie ad alcuni modelli custom, scongiurando così la necesità di cambiare alimentatore. La brutta notizia è che, secondo le immagini di un adattatore Seasonic, servirebbe un alimentatore da 850W per la presunta scheda di punta della serie GeForce 3000. Ma potrebbe trattarsi della RTX 3090 che, secondo le indiscrezioni più recenti, arriverebbe d'apprima nella sola versione da 24GB, puntando a fare da ponte tra giocatori enthusiast e professionisti. Specificamente per i giocatori, invece, pare che nel primo periodo ci sarà solo la RTX 3080, una scheda da 10GB di GDDR6 che dovrebbe superare la 2080 Ti di un 15-25%. Non proprio un salto enorme, anche se costerà meno e potrebbe nascondere un sacco di tecnologie accessorie, potenziate rispetto alla serie precedente nel caso di ray tracing e deep learning, in grado di valorizzarne le prestazioni.

D'altronde parliamo di consumi elevati nonostante l'uso di transistor più evoluti e di un presunto aumento netto nell'efficienza. Non è un caso che NVIDIA abbia deciso di utilizzare un dissipatore di lusso pensato per raffreddare entrambi i lati della scheda, con una ventola frontale opposta una posteriore pensata per aumentare sensibilmente il flusso d'aria destinato a raffreddare il radiatore. L'uso di una soluzione del genere presuppone una netta evoluzione dell'intera GPU, anche se potrebbe essere vincolata solo ai modelli di fascia estrema. Ha infatti un costo elevato, forse nell'ordine dei 150 dollari che potrebbe essere una delle cause principali dei presunti 1399 dollari di prezzo della GeForce RTX 3090. Ma potrebbe comparire anche sulla RTX 3080 che, stando a quanto si dice, costerà 799 dollari, con un incremento di 100 dollari rispetto alla RTX 2080. Certo, si parla di un 40% in più di prestazioni, ma di mezzo c'è anche la RTX 2080 Super e comunque parliamo di un aumento netto che potrebbe trovare una spiegazione proprio nell'utilizzo di un dissipatore decisamente più evoluto e nel fatto che pare NVIDIA alla fine abbia usato, come previsto inizialmente, i transistor a 7 nanometri TSMC invece dei più economici transistor Samsung a 8 nanometri.

Nel frattempo sono comparse le prime foto delle GeForce RTX 3000 custom, con doppio connettore ausiliario a 8-pin, accompagnate però da indiscrezioni difficili da interpretare. Si parla, ancora una volta, infatti, di 5248 CUDA core per una RTX 3090 equipaggiata con 24GB di memoria a 19,5Gbps, ma si parla anche di una Founders Edition da 5348 CUDA core affiancati da memoria a 21Gbps. Inoltre è spuntata di nuovo anche una possibile RTX 3080 da 20GB, contro i che però avrebbe gli stessi 4352 CUDA cores del modello da 10Gbps di GDDR6 a 19Gbps che ci aspettiamo venga inviato alle redazioni tra pochi giorni. Tutto questo, comunque, non ci dice molto sulle prestazioni effettive.

Ad ora dal punto di vista prestazionale si parla ancora di un salto generazionale del 40-50%, probabilmente misurato con i prototipi e con driver acerbi. Difficile quindi fare valutazioni, anche dando per veritiere le indiscrezioni. Inoltre il primo settembre, durante la presentazione ufficiale delle nuove GeForce che si terrà alle 18:00, ci aspettiamo novità sul DLSS, sul ray tracing, sulle SSD usate come memoria, sullo streaming dei dati usato per potenziare l'esperienza in stile Flight Simulator e sull'impiego del deep learning in altri aspetti del gaming. Di fronte a tutto questo, sempre che si parli anche di un aumento netto per il supporto delle summenzionate tecnologie, la potenza bruta potrebbe essere un fattore certo importante ma non più centrale come lo è stato fino a poco tempo fa.

Detto questo, la presenza di hardware di una certa potenza nei nostri terminali non smetterà di essere rilevante. Se le potenzialità del cloud gaming sono evidenti, lo sono anche i limiti con la possibilità di giocare senza una rete a disposizione resta un elemento rilevante, almeno per i giocatori di un certo tipo. Giocatori che comunque vogliono anche un mouse, una tastiera meccanica, un buon monitor e un paio di cuffie massicce, di certo collegabili a una smart box, ma ben più efficaci se usate in combinazione con una scheda audio. Ci aspettiamo per questo che il gaming classico e quello in streaming vadano a convivere condividendo gli avanzamenti di un hardware che punta già verso le GPU modulari, memorie HBM a più strati e transistor ancora più miniaturizzati, con la possibilità che gli stessi chip possano adattarsi a un gran numero di dispositivi, dai datacenter ai portatili passando ovviamente dai PC da gioco.

Con la memoria HBMnext il mercato guarda già a soluzioni a 12 strati che grazie a 16GB con una banda di 460GB/s per strato arriverebbero a impacchettare quantità enormi di VRAM in uno spazio piccolo, garantendo una banda passante vicina ai 5TB/s. Tutto questo in tempo per la fine del 2022, forse in tempo per la prossima generazione di GPU che potrebbe anche approdare, anzitempo, ai 3 nanometri. Si parla infatti di produzione di massa, nelle fonderie TSMC, proprio per la seconda metà del 2022.