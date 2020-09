Assembla che ti Passa #264

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Quando ancora le GeForce RTX 3000 erano solo rumor, già si parlava di versioni potenziale in stile SUPER o Ti, secondo le prime indiscrezioni in alcuni casi dotate del doppio della memoria. Un caso, questo, che potrebbe adattarsi a una RTX 3080 in versione da 20GB pensata per sfruttare la potenza computazionale della scheda anche in ottica professionale. Difficile invece che lo stesso accada con le vociferate RTX 3070 Ti e RTX 3060 Ti, due schede da gioco la cui eventuale esistenza sarebbe probabilmente giustificata dall'offrire varianti capaci di coprire ogni fascia di prezzo, in modo da opporre un muro a una AMD che il 28 ottobre scenderà in campo con le schede NAVI 2X. D'altronde tra i 519 euro della RTX 3070 e i 719 euro della RTX 3080 passano ben 200 euro, lasciando uno spazio preciso per una scheda da 600 euro. Non sappiamo invece quanto costerà la GeForce RTX 3060, ma anche ipotizzando un prezzo in italia 359 euro, resta una forbice di 160 euro che può accogliere senza problemi una scheda da 419 euro. Non è da escludere, inoltre, una RTX 3080 Ti, magari venduta effettivamente intorno ai 1000 euro, visto che la fascia superiore, prima terreno delle 2080 Ti custom di fascia alta, è ora occupata dall'ingombrante RTX 3090.

Alcuni dei modelli di cui si parla nei rumor, comunque, potrebbero essere ancora in fase di sviluppo. Se la RTX 3060 ti è data già per ottobre, dietro alle varianti di fascia pià alta potrebbe nascondersi il misterioso chip GA103 che monterebbe transistor a 7 nanometri, più costosi e meno disponibili, almeno per il momento, ma più facili da gestire nel caso dei chip di fascia alta, dove con i transistor a 8 nanometri NVIDIA ha dovuto impiegare una dissipazione decisamente costosa per tenere a bada le temperature del chip GA102. Per questo non è escluso l'arrivo, in futuro, di una scheda leggermente meno potente della RTX 3080 che, tagliando i costi della ventilazione, potrebbe dare a NVIDIA una carta da giocare nel segmento più abbordabile della fascia alta nel caso in cui AMD si faccia sotto con un pricing aggressivo e mantenga le promesse di un'elevata efficienza.

A noi, comunque, questo scenario non dispiacerebbe. Per quanto il vedere troppi modelli e troppi riposizionamenti possa confondere, instillando in chi ha appena acquistato una scheda il timore che possa diventare obsoleta troppo presto, l'agitazione del mercato è una conseguenza della concorrenza agguerrita alla quale dobbiamo anche il riposizionamento delle GeForce RTX 3000, con la RTX 3080 che promette un salto netto sulla RTX 2080 Ti, pur costando quanto la RTX 2080, per poter centrare, finalmente, il 4K senza compromessi.

Una mossa aggressiva, quella di NVIDIA, che ha portato qualcuno a pensare che nasconda un certo timore nei confronti delle nuove schede AMD. Ma secondo divulgatori come @coreteks è probabile che questa mossa costringa AMD da abbassare i prezzi o meglio del modello di punta il cui prezzo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere di 599 dollari. Potrebbe invece scendere a 549 dollari, con soli 50 dollari di scarto tra la Big Navi di punta, equipaggiata con 16GB di memoria, e la variante inferiore, equipaggiata con 8GB di memoria. E se la prima dovesse davvero superare nettamente una RTX 2080 Ti, come pare dai rumor che si sono susseguiti nelle ultime settimane, la seconda potrebbe essere messa in ombra. Ma stiamo parlando di rumor e manca ancora più di un mese al debutto delle nuove Radeon che dovrebbero fare la loro comparsa il 28 settembre.

Ancora non sappiamo se a quel punto avremo già in mano i modelli o se la presentazione, come quella NVIDIA, si terrà in anticipo sul lancio, ma qualcuno ci ha anticipato di parecchie lunghezze. C'è chi ha infatti toccato, o almeno così sembra, uno dei prototipi, ancora privo di guscio e raffreddato da un dissipatore a torre di fascia non particolarmente alta. Ma pare che sia proprio la prima Big Navi a farsi vedere, benché in una forma spartana fotografata in un case polveroso e illuminata dal dissipatore Wraith Prism di un Ryzen di fascia alta. Non abbastanza per poter formula teorie sulla potenza effettiva anche se gli inizi non mancano.

Guardando bene si nota la scritta Typical Samsung 16Gb che, combinata con la dichiarazione del leaker della presenza di 8 moduli di memoria, ha portato molti a scommettere su un bus a 256-bit, decisamente inferiore a quello da 320-bit della 3080. Ma ci aspettiamo sorprese, così come le abbiamo avute con le GeForce RTX 3000, in un momento in cui l'ascesa del PC, accelerata dalle varie quarantene e dalla paura del Covid-19, ha acceso gli animi e promette, assieme alle console di nuova generazione in arrivo a novembre, una fine d'anno memorabile, speriamo anche per i giochi e non solo per l'hardware.