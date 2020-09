POCO X3 NFC, la recensione

Design e materiali

Con misure pari a 165.3 x 76.8 x 9.4 mm, POCO X3 NFC non può esimersi dall'antipatica definizione di "padellone", anche se non manca di presentare alcune peculiarità sotto il profilo del design. Ci riferiamo in particolar modo al retro del dispositivo, con il modulo delle fotocamere racchiuso in un rettangolo inscritto all'interno di un cerchio e una fascia centrale sulla quale campeggia in bella vista il logo POCO: non sarà il massimo dell'eleganza ma è senza dubbio un tratto distintivo che evidenzia il target giovanile del prodotto.



La scocca in policarbonato e la cornice in alluminio contribuiscono a rendere lo smartphone maneggevole, nonostante un peso non propriamente piuma di 215 grammi. Il frontale ospita uno schermo da 6,67 pollici in Gorilla Glass 5 interrotto solo da un piccolo punch hole centrale dove alloggia la fotocamera anteriore, mentre il lettore per le impronte digitali è affogato nel tasto di accensione posto sul lato destro, una soluzione che ormai si rende preferibile a tutte le altre e che funziona in maniera egregia. Il carrellino estraibile sul lato sinistro consente l'inserimento di una seconda nanoSIM o alternativamente di una microSD per espandere la memoria fino a 256GB, e POCO X3 NFC non si fa mancare dettagli spesso trascurati da altri modelli come il jack audio da 3,5 mm, la radio FM, la porta infrarossi, il LED di notifica e l'ovvio supporto alla tecnologia NFC evidente anche dal nome. Completa anche l'offerta degli accessori compresi all'interno della confezione, ovvero un cavo USB-C, un alimentatore da 33W e una cover in silicone semitrasparente.