Magic: The Gathering Arena - Zendikar Rising: le nuove meccaniche

Il nostro avvicinamento a "Rinascita di Zendikar", la prossima espansione di Magic: The Gathering e Magic: The Gathering Arena che debutterà il 17 settembre in forma digitale e il 25 in forma cartacea, è iniziato con una lente d'ingrandimento su Zendikar: il piano che ospiterà l'espansione. Ora però, come già anticipato, è giusto soffermarsi sulle novità che l'espansione apporterà in termini di contenuti ludici.

Intriganti novità Il tema di base per quanto riguarda le carte sarà concentrato su un Tribale legato alle classi. Le tipologie centrali saranno infatti il Chierico, il Farabutto, il Mago e il Guerriero. Ognuno di queste tipologie sarà centrale non solo nel tema dell'Espansione ma anche nella prima grande nuova introduzione di Rinascita di Zendikar: la meccanica Party. Siamo di fronte a una evoluzione della meccanica "Alleato" che fu protagonista in maniere differenti nelle precedenti espansioni ambientate a Zendikar. Questa volta la meccanica Party unirà le classi menzionate prima e garantirà in base al numero di classi presenti nel mazzo del giocatore di ottenere bonus differenti. Chiaramente più memebri del party si riuscirà ad avere nel proprio mazzo, maggiori saranno i benefici del bonus ottenuto. Ogni classe comunque di norma è legata a dei bonus specifici: i Chierici sono legati al guadagno di punti vita, i Farabutti agiscono sui cimiteri avversari o sul millare carte, i Maghi hanno bonus legati a Istantanei e Stregonerie mentre i Guerrieri spesso danno vantaggi all'equipaggiamento o a keyword temporanee. Sempre per quanto rigurda le novità, Rinascita di Zendikar vede l'arrivo delle Carte Bifronti Modali. Questa tipologia di carte offre al giocatore la possibilità di scegliere quale faccia della carta giocare. A differenza delle precedenti Carte Bifronte, quelle Modali non trasformano e i due lati sono identificati da due differenti simboli: un lato è rappresentato da un singolo triangolo, l'altro lato da due triangoli vicini. Assieme a queste carte ci saranno le cosiddette Helper Card, che andranno ad affiancare le carte Modali così come le carte Checklist affiancavano in precedenza le carte Bifornti. Le carte Helper saranno vuote e il giocatore potrà compilare nei campi previsti la tipologia di carta assegnata alla corrispettivo faccia della carta. Per altro ogni booster pack conterrà una carta Bifronte Modale di default.