Assembla che ti Passa #267

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Questa settimana prendiamo una deviazione dall'abituale cammino fatto di notizie e considerazioni per avventurarci nel mondo dell'overclock, un terreno un tempo difficile da percorrere ma che si è fatto sempre più accessibile, diventando ormai un'opzione alla portata di tutti. Ma come dice il celebre overclocker italiano Roberto Sannino, protagonista del primo e dei prossimi video di una serie dedicata da ASUS ai cacciatori di frequenze elevate, è bene tenere conto del fatto che rendere più accessibile una pratica incentrata sul superare i limiti di fabbrica dell'hardware significa anche dare all'utente medio la possibilità di danneggiare con un paio di click il proprio sistema. Basti pensare all'esistenza di programmi che consentono di lanciarsi nell'overclock senza uscire da Windows e che, seppur con qualche singhiozzo e problema di immaturità, rendono quasi banale il mettere mano a voltaggi e ad altri parametri critici di un processore.

L'overclock vero e proprio, sia chiaro, passa ancora dal BIOS, con schede madri che includono una valanga di opzioni per tarare alla perfezione la propria CPU. ma anche in questo caso l'evoluzione della tecnologia ha portato con se un sacco di facilitazioni tra profili preimpostati e interfacce sempre più simili a sistemi operativi. Certo, parliamo di sistemi pensati per spegnersi se qualcosa va male e di solito dotati di tasti per ripristinare in pochi secondi le impostazioni di fabbrica, ma fare danni non è certo impossibile. Anche per questo ASUS punta molto sul suo AI Overclocking che sfruttando algoritmi e nuove tecnologie incorporate nelle CPU è in grado di spingere un sistema vicino al limite senza alcuna fatica e senza rischi.

C'è stato un tempo invece, come ci ricorda Sannino, in cui era necessario mettere mano direttamente all'hardware, talvolta con la necessità di ricorrere anche al saldatore. Negli anni 80 infatti il clock della CPU dipendeva da un quarzo che poteva essere sostituito per cambiare la frequenza che consentiva di toccare picchi di 10MHz con le prime CPU 8080 e 8086. Poi, con l'avvento dei jumper, le cose si sono fatte decisamente più semplici, almeno nell'ottica degli utenti PC degli anni novanta che dovevano spesso maneggiare caps e ponticelli per cambiare IRQ e risolvere conflitti di sistema. Ma c'erano anche jumper che permettevano di alterare diversi altri parametri che includevano velocità del BUS e moltiplicatore della frequenza.

In ogni caso per spingere la CPU era sempre necessario mettere mano all'hardware senza poter superare determinati limiti come il voltaggio base a meno di ricorrere a modifiche particolari. C'era infatti chi aumentava la portata delle resistenze sporcandole con una semplice matita di grafite, un materiale ad alta conduttività elettrica che consentiva di aumentare il voltaggio in modo del tutto spannometrico. In ogni caso si parlava di incrementi di pochi GHz in un panorama in cui i rischi erano elevati vista la scarsa diffusione dei dissipatori che spesso non venivano usati o erano di tipo passivo.

Un'ulteriore evoluzione è arrivata assieme al nuovo millennio con i Pentium 4, frequenze elevate e la possibilità di mettere mano a diversi parametri grazie al BIOS delle schede madri orientate all'overclock che consentivano di cambiare frequenze, moltiplicatori e voltaggi di ogni genere, incluso quello del chipset. Permettevano quindi a chiunque fosse in grado di schiacciare un tasto prima dell'avvio di Windows di mandare letteralmente in fumo processori che all'epoca erano ancora molto costosi. Ma c'era anche un mercato fatto di enormi dissipatori pronto per andare incontro alle necessità dei primi overclocker moderni, stimolati anche da un aumento netto delle frequenze di CPU che intorno al 2001 hanno iniziato a superare i 3GHz di clock massimo. Il tutto garantendo discreti margini di incremento utili per chi guardava all'overclock come a un modo per sfruttare all'osso la propria CPU.

Per gli smanettoni professionisti nascevano invece le prime competizioni che hanno portato all'utilizzo di sistemi di dissipazione artigianali estremi, come quelli basati sull'azoto o addirittura sul costoso elio. Da qui sono arrivati i primi numeri spettacolari con record da 8GHz per le CPU più semplici e meno calde. Tanto per intenderci oggi i record viaggiano ancora intorno a questi numeri, ma con CPU più complesse come il Core i9-10900K spinto a 7.707 GHz sotto elio liquido. Ma se questo non è cambiato, sono cambiati ulteriormente i BIOS e i meccanismi di sicurezza che oltre ad aiutare i professionisti, consentono agli overclocker occasionali di spingere la frequenza con un paio di click. Gran parte del lavoro la fanno infatti la CPU e tecnologie come l'ASUS AI Overclocking, il fulcro dell'opera di divulgazione di Sannino che al di la dell'impronta chiaramente promozionale è partito alla grande dandoci una spolverata della storia dell'overclock e ricordandoci anche qualche doloroso errore del passato che ha visto molti di noi piangere una povera CPU fritta.