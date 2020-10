PlayStation Store: Crash Bandicoot 4 e Star Wars: Squadrons

Non si tratta ovviamente delle uniche uscite di questa settimana, che includono anche l'affascinante action RPG free-to-play Genshin Impact , lo sparatutto in realtà virtuale The Walking Dead: Onslaught e il ritorno di un classico con Panzer Dragoon: Remake .

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store è un mix di nostalgia e brand di grido, con il debutto di Crash Bandicoot 4: It's About Time e di Star Wars: Squadrons : due titoli molto diversi fra loro, ma che poggiano sulle solide basi di una tradizione in grado di coinvolgere i videogiocatori più attempati come quelli più giovani.

Dopo il grande successo di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy , il celebre personaggio creato da Naughty Dog torna finalmente con un'avventura inedita in Crash Bandicoot 4: It's About Time ( 69,99 euro ). In seguito agli eventi del terzo capitolo, il dottor Cortex e i suoi compagni riescono a fuggire dalla prigione dimensionale in cui erano stati rinchiusi e scoprono di poter mettere le mani su di una serie di maschere che gli garantirebbero il controllo dello spazio e del tempo.

Protagonista di un gran bel debutto su PlayStation Store, Genshin Impact ( gratuito ) è il nuovo action RPG free-to-play del team cinese MiHoYo: un'avventura estremamente colorata, dallo stile simile a quello di The Legend of Zelda , in cui avremo modo di esplorare lo sconfinato mondo di Teyvat al comando di un personaggio determinato a ritrovare suo fratello.

Altri giochi in uscita

Panzer Dragoon: Remake (24,99 euro) porta anche su PS4 l'attesa riedizione del classico per SEGA Saturn del 1995, con una nuova grafica e lo stesso fascino di sempre. Impegnati in una campagna composta da sette livelli, dovremo volare sul dorso di un drago e sconfiggere i nostri nemici ricorrendo alle sue straordinarie capacità.

Warsaw (19,99 euro) è invece un interessante strategico a base narrativa ambientato nella Varsavia del 1944: una città sotto assedio, che dovremo provare a liberare guidando la rivolta nei panni di un manipolo di uomini coraggiosi. Un gruppo che potremo arricchire di nuovi elementi man mano che la popolazione deciderà di unirsi alla lotta, così da riuscire a compiere l'impresa.

The Walking Dead: Onslaught (29,99 euro) è un promettente sparatutto in realtà virtuale per PlayStation VR basato sulla celebre serie televisiva The Walking Dead: nei panni di Rick, Daryl, Michonne o Carol dovremo farci strada in mezzo a orde di zombie per sopravvivere all'inquietante mondo post-apocalittico creato da Robert Kirkman.

Dying Light: Anniversary Edition (69,99 euro), infine, si presenta come un'edizione mai così completa dell'action game in prima persona sviluppato da Techland, che include in questa versione non soltanto il gioco base e la corposa espansione The Following, ma anche il nuovo DLC Hellraid e tutta una serie di contenuti scaricabili extra, per un'esperienza davvero coinvolgente e duratura.