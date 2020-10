Assembla che ti Passa #269

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

La presentazione dei Ryzen 5000 ha aggiunto qualcos'altro da attendere assieme alla disponibilità delle GeForce RTX 3080 siano disponibili, alle recensioni delle RTX 3070 e all'annuncio delle RTX 3060, molto attese da chi spera in una soluzione abbordabile capace di garantire il 1440p senza compromessi, ray tracing incluso. Inoltre a fine mese ci saranno le attesissime Radeon RX 6000, possibile riscatto di AMD anche nell'ambito delle GPU di fascia alta e come tutte le tecnologie grafiche in grado di monopolizzare l'attenzione dei videogiocatori.

Ma la promessa di AMD di CPU in grado di svincolare la GPU dalla CPU, anche in 1080p laddove il processore ha ancora un peso rilevante nelle prestazioni, ha senza dubbio attirato la nostra attenzione anche se i rincari, seppur contenuti, hanno parzialmente smorzato il nostro entusiasmo. Come previsto, però, si parla già del Ryzen 5 5600 che dovrebbe arrivare per circa 220 dollari a inizio 2021, confermando la decisione di AMD di spezzare in due la prima serie di processori Zen 3 partendo con modelli più spinti e pensati per confrontarsi direttamente con i pezzi forti della scuderia Intel. Un attacco diretto che chiama una risposta diretta visto il rischio concreto di un sorpasso a tutto tondo da parte di una AMD ben diversa da quella di qualche anno fa.

Dovremo aspettare, però, per vedere all'opera la serie Rocket Lake-S, presumibilmente l'ultima con litografia a 14 nanometri, anche se i primi rumor hanno già iniziato a delineare la presunta lineup di undicesima generazione, menzionando anche qualche possibile cambiamento architetturale nonostante il processo produttivo ormai vetusto. Pare infatti che Intel abbia rivisto la cache, come ha fatto AMD con i Ryzen 5000, portando a 48KB quella di livello uno e raddoppiando quella di livello 2 che arriverebbe a 512KB. Non si parla di nessun cambiamento, invece, con i 16MB di cache L3, ma si parla di istruzioni AVX512 introdotte da Intel con la serie Xeon Phi x200 e usate anche nei processori Core X che dovrebbero garantire, assieme a frequenze più spinte, un buon incremento prestazionale. Ci aspettiamo però temperature e consumi rilevanti, cosa che ci porta a credere anche alla parte del rumor pubblicato da ITCooker che menziona un massimo di 8 core e 16 thread, anche per i Core i9 di punta. Così facendo Intel si concentrerebbe sul dare battaglia al Ryzen 7 5800X e ai modelli inferiori, lasciando campo libero ai 5900X e 5950X, ma potrebbe essere una scelta obbligata per poter tenere a bada AMD laddove il dei 14 nanometri si fa sentire meno, consentendo alle CPU della compagnia di guadagnare ancora terreno in attesa dei 10 nanometri desktop e di un'architettura completamente nuova. Non a caso si parla di 5 GHz su tutti i core e di un picco di 5.5 GHz per il presunto Core i9-11900K, con 200 MHz di guadagno sul picco della serie Comet Lake-S. Ovviamente parliamo di Thermal Velocity Boost e di condizioni particolari, difficili da mantenere stabilmente, ma il traguardo è notevole e fa il paio con novità che invece sono già ufficiali come il passaggio anche di Intel al PCIe 4.0, fondamentale viste le nuove tecnologie di decompressione dati che con una SSD Gen 4 promettono caricamenti istantanei nei giochi, in modo simile a quanto avverrà sulle console di nuova generazione.

Purtroppo ci vorrà del tempo prima che le nuove unità a stato solido diventino uno standard delle configurazioni da gioco, rimandando a un indefinito futuro il momento in cui il PC potrà sfruttare tempi di caricamento fulminei non solo per generare istantaneamente le texture in streaming ma anche per meccaniche di gioco in stile Ratchet & Clank: Rift Apart. Nel frattempo però gli utenti PC godono di svariati vantaggi tra cui schermi che arrivano a 360Hz e una scena ben più ampia in termini di realtà virtuale.

Fino ad ora i visori hanno faticato a diffondersi, complici prezzi poco abbordabili e una certa difficoltà nel fruire dell'ecosistema delle varie compagnie, ma le librerie di giochi sono sempre più ricche, la visione di film 3D si è fatta ben più interessante con la condivisione social dell'ottimo programma Bigscreen e l'Oculus Quest 2, pur risparmiando su alcuni materiali, garantisce una realtà virtuale in alta risoluzione, e con la prospettiva del futuro supporto dei 90Hz, per 350 euro. Certo, al prezzo vanno aggiunti 99 euro per il cavo ufficiale, o circa 30 per un cavo analogo e che abbia sempre entrambi i connettori USB Type-C in modo da garantire una velocità di ricarica adeguata, ma per il resto funziona tutto a dovere, complice l'ottimo tracking delle mani e dei movimenti. Restano però da risolvere i problemi di chi tra nausea e mal di testa preferisce evitare i caschetti. Ma non dovrà necessariamente rinunciare a vedere immagini tridimensionali.

Sono infatti rispuntati gli ologrammi, un argomento di cui abbiamo parlato a lungo per una tecnologia che si è purtroppo fermata a schermi minuscoli e tecnologie costosissime. Questo fino a quando Sony non ha creato lo Spatial Reality Display che renderizza oggetti tridimensionali, crea due immagini in risoluzione 1440p e le orienta seguendo il movimento degli occhi dello spettatore. Ovviamente si tratta di un dispositivo pensato per una persona sola, ma il risultato sembra davvero magico e consente di muovere la testa guardando una scena da prospettive differenti nonostante ci si trovi di fronte a uno schermo apparentemente classico. Il tutto per 5000 dollari che sono tanti, ma non così tanti considerando che si tratta di un prodotto inedito e di nicchia. Il problema è che bastano solo per lo schermo da 15,6 pollici di diagonale che tra l'altro pretende come minimo un Core i7 e una GeForce RTX 2070 Super per funzionare adeguatamente.