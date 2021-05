Assembla che ti Passa #296

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Il weekend di pioggia ha velato l'entusiasmo per la riapertura dei locali in buona parte delle regioni, ma un pizzico di ottimismo potrebbe comunque accendersi nei cuori di chi non riesce a trovare una scheda video a causa della combinazione tra domanda estremamente elevata, linee di produzione sature e prezzi stellari. Pare infatti che AMD sia finalmente pronta a mettere in atto le strategie per aumentare la produzione di cui ha parlato tempo fa. Tra l'altro si parla di dichiarazioni ufficiali, rilasciate durante durante la presentazione del bilancio trimestrale che ha visto la compagnia capitanata da Lisa Su celebrare un balzo nel fatturato del 93% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Abbastanza da generare un utile netto record di 555 milioni di dollari che equivale a un incremento del 243% rispetto al primo trimestre del 2021.

I processori Ryzen hanno risollevato le sorti di AMD, portandola a una crescita esponenziale

Numeri da capogiro che la compagnia conta di poter alzare ulteriormente grazie all'aumento nella disponibilità delle GPU. Ed è un qualcosa che si spera valga per tutta la lineup RX 6000 e per le console di nuova generazione, equipaggiate con chip i chip grafici Radeon. Non è detto, però che sia così. D'altronde AMD è in procinto di lanciare le soluzioni Radeon RX 6000M per i dispositivi portatili e dovrebbe presto lanciare anche le Radeon RX 6500 e 6600. Pertanto l'aumento delle vendite promesso dalla compagnia potrebbe dipendere dall'arrivo di questi nuovi prodotti e non dall'incremento nella disponibilità delle GPU di fascia superiore. Ma la presenza sul mercato di un buon quantitativo di RX 6500 e 6600 potrebbe se non altro alleggerire la pressione sui modelli superiori e su quelli di vecchia generazione, portando comunque a miglioramenti nella disponibilità e nel prezzo di tutte le schede Radeon. Ed è un qualcosa che ci auguriamo possa succedere in tempi brevi, pur non sperando in miracoli. Perché tutto si risolva, infatti, saranno necessari diversi mesi, necessari per un adeguamento complessivo della filiera di produzione a partire dai piani di espansione delle principali fonderie per arrivare a componenti isolanti o elementi secondari ma comunque essenziali.

Un aiuto al mercato, però, potrebbe anche darlo un blocco all'hash rate più efficace di quello visto sulla RTX 3060. Dovrebbe portarlo in campo, lo abbiamo già detto la GeForce RTX 3080 Ti che secondo indiscrezioni molto affidabili dovrebbe spuntare in via ufficiale il 18 maggio. Si parla introle di 12 GB di memoria e, soppesando i CUDA core, di prestazioni in gioco probabilmente non troppo dissimili dalla RTX 3090 che diventerà con tutta probabilità un'opzione pensata quasi esclusivamente per i professionisti che hanno bisogno di VRAM in quantità. Non sappiamo invece dove andrà a collocarsi la GeForce RTX 3070 Ti che come la RTX 3080 Ti diamo già per ufficiale grazie a rumor e indizi decisamente robusti. Questi però parlando di due possibili varianti per una scheda che potrebbe non distanziarsi troppo dalla RTX 3070 in modo da non insidiare troppo la RTX 3080 con un presunto modello da 16 GB che potrebbe strizzare l'occhio ai creator e professionisti della grafica. Potrebbe però generare confusione in un segmento già flagellato da carenza di schede e prezzi talmente paradossali da rendere talvolta disponibili delle RTX 3090 a prezzi simili a quelli a cui si trovano le RTX 3080.

AMD ha promesso una maggiore disponibilità di GPU Radeon, speriamo solo non mobile o di fascia bassa

Non ci aspettiamo invece grossi problemi con le future CPU, almeno nel caso di quelle Alder Lake che dovrebbero essere prodotte direttamente nelle fonderie Intel. Non sappiamo però cosa aspettarci in termini di potenziale. Alcuni rumor spuntati un paio di mesi fa hanno menzionato un 20% di incremento in termini di IPC, DDR5 e PCIe 5, ma potrebbero esserci sorprese visto che parliamo di un'architettura pensata per combinare fino a due serie da 8 di due tipologie di core differenti. Fino a 16 quindi, ma metà presumibilmente pensati per consumare meno aiutando comunque gli altri nel calcolo in parallelo e metà per spingersi a frequenze molto elevate per il gaming e le applicazioni che sono suscettibili al clock. Nonostante i dubbi, comunque, sembra che la strada scelta da Intel possa essere quella giusta per rinnovare il segmento delle CPU. Sembra infatti che anche AMD sia pronta a seguirla, seppure con tempistiche più lente.

Abbiamo già parlato della possibilità che AMD abbia deciso di arginare Alder Lake utilizzando i processori Zen 3 e rimandando PCIe 5 e DDR5 al 2022. Ma si parla di pochi mesi di differenza in un momento in cui il nome Ryzen ha un grande slancio. Al contrario per il debutto di AMD nelle campo delle architetture ibride si parla di uno scarto in favore di Intel di 3 anni, con le CPU Ryzen 8000 Strix Point previste per il 2024. Ma non è detto che Zen 4 sia un'architettura priva di assi nella manica ed è bene considerare il fatto che il debutto con Zen 5 dovrebbe dar modo ad AMD, sempre che i rumor siano veritieri, di utilizzare transistor a 3 nanometri, con tutti i vantaggi del caso. Tra l'altro nelle indiscrezioni si parla anche di GPU integrata, come già sappiamo probabilmente destinata a comparire su tutti i Ryzen dalla serie 70000, e di una cache tutta nuova, ovviamente pensata per consentire alle diverse tipologie di core di comunicare senza ritardi.