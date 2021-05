Assembla che ti Passa #300

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware per PC da gioco e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Il trecentesimo appuntamento con Assembla che ti Passa cade nel weekend di una settimana densa di indiscrezioni, annunci e novità, a partire dal possibile arrivo di Uncharted 4 su Windows e dalla nuova spettacolare dimostrazione delle possibilità dell'Unreal Engine 5. Ma con la carenza di schede video che attanaglia il mercato è chiaro che l'attenzione dei giocatori PC sia concentrata sull'arrivo delle GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, non ancora annunciate ufficialmente, ma senza alcun dubbio in arrivo.

Le nuove GeForce RTX 3000 Ti sembrano ormai vicinissime

Tra documenti, render e preordini, le nuove schede sono già una certezza da qualche giorno, ma la parola definitiva ce l'ha messa la stessa NVIDIA parlando di grosse novità in arrivo in occasione della conferenza online del Computex 2021, fissata per le 7 del mattino del primo giugno. La manifestazione promette altre novità, tra revisioni dei processori AMD e informazioni sui processori Intel Alder Lake, ma non stupisce che l'attenzione sia concentrata sulle nuove GPU, il cui arrivo sul mercato potrebbe dare la possibilità a qualcuno di agguantare una Founders Edition al prezzo consigliato. Ma si parla sempre di una lotta disperata, vista la richiesta elevatissima alimentata anche dalla possibilità di speculare rivendendo la scheda in un secondo momento a peso d'oro.

Anche alcuni rivenditori e fornitori hanno cavalcato il fenomeno, lo sappiamo bene, e pare siano pronti a fare il bis in vista di rifornimenti di schede video destinati ancora una volta a scarseggiare. Non a caso nei giorni spunti è apparso in rete un annuncio della catena pachistana Thrift che ha aperto i preordini piazzando la RTX 3080 Ti, secondo il portale in arrivo durante la prima settimana di giugno, a oltre 2225 euro. Per la RTX 3070 Ti, a quanto pare in arrivo sul mercato la settimana successiva, si parla invece di oltre 1.640 euro per una scheda il cui prezzo consigliato dovrebbe essere inferiore ai 700 euro. D'altronde sarà necessariamente inferiore alla RTX 3080 e, secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, potrebbe essere solo poco più potente della RTX 3070, andando probabilmente a rimpiazzarla.

Inutile dire che rincari del genere vanno a pesare ancor di più sui modelli di fascia media, la cui forza sta proprio nel rapporto tra prezzo e prestazioni. Ed è un rapporto inesistente di fronte a una GeForce RTX 3060 che, tra l'altro meno potente di una RTX 2070, viene venduta a prezzi da modello di fascia estrema, probabilmente destinati a fiaccare anche la GeForce RTX 3050 Ti, un modello di cui abbiamo ipotizzato l'esistenza con l'annuncio della versione mobile. Ebbene, arriverà anche in forma desktop, almeno secondo una lista, pubblicata su Twitter da @Komachi_Ensaka, attraverso la quale Palit avrebbe svelato 25 modelli tra cui troviamo ovviamente le RTX 3080 Ti e 3070 Ti, ma anche la GeForce RTX 3050 Ti.

In merito alla GeForce RTX 3070 Ti le informazioni trapelate parlano di un chip Ampere GA104-400 GPU da 6144 CUDA core, con un aumento della dotazione hardware del solo 4% rispetto alla RTX 3070. Inoltre il quantitativo di memoria dovrebbe restare invariato. Ma ci aspettiamo un incremento prestazionale superiore, seppur non di un gran margine, visto il passaggio dagli 8 GB di memoria GDDR6 del modello base a 8 GB di più veloce memoria GDDR6X. Inoltre possiamo aspettarci un'evoluzione in termini di ottimizzazione energetica che potrebbe garantire frequenze più altre e quindi un altro vantaggio in termini di potenza e framerate nei giochi. Abbiamo però qualche dubbio sull'appetibilità, vista la possibilità che il prezzo consigliato americano sia di 100 dollari superiore a quello della RTX 3070 liscia.

Parrebbe del tutto diversa la questione della GeForce RTX 3080 Ti che dovrebbe equipaggiare un chip GA102-225 da 10240 CUDA core, spinto a 1.67 GHz. Potrebbe quindi garantire prestazioni in gioco simili alla RTX 3090 ma con prezzo, consumi e dimensioni inferiori visto il quantitativo di memoria dimezzato. Stando alle voci parliamo infatti di 12 GB di memoria GDDR6X da 19 Gbps, tarati per una scheda da gaming pura al contrario di una RTX 3090 che, in caso di conferma delle indiscrezioni, scivolerebbe definitivamente nel segmento professionale con i suoi 24 GB di memoria. In questo caso parliamo invece di un modello da gaming senza dubbio pensato per aumentare l'appetibilità in forza di un prezzo inferiore. Parliamo infatti di circa 1000 euro per una scheda che secondo alcuni benchmark pubblicati da GeekBench totalizzerebbe 238.603 punti nel benchmark CUDA contro i 239.003 della RTX 3090.

Con i nuovi modelli di GeForce si parl di un freno hardware all'hash rate

Purtroppo parlare di prezzi consigliati di questi tempi è davvero dura. Come anticipato solo pochi fortunati riescono a intercettare le schede vendute direttamente da NVIDIA, così come da AMD, pagando effettivamente il prezzo consigliato. Non mancano occasionali offerte che propongono delle custom a prezzi appetibili, per quanto rialzati rispetto a quelli consigliati, ma riuscire a prenderne una richiede un impegno paragonabile a quello di un lavoro. Tanto che molti sono ancora in attesa del momento giusto e sperano sia nelle promesse di NVIDIA e AMD, sia nel limite all'hash rate dei nuovi modelli che dovrebbero essere indentificate dalla dicitura LHR.

LHR è l'acronimo di Light Hash Rate e si riferisce a un limite hardware alle capacità di mining di alcune criptovalute più efficace di quello visto con la GeForce RTX 3060. Si parla infatti di una limitazione hardware che punta a rendere i nuovi modelli meno appetibili per i miner, non certo gli unici responsabili di una situazione che vede una carenza diffusa di chip di ogni genere, ma comunque influenti sui prezzi viste le capacità di acquisto decisamente superiori a quelle del giocatore medio. Toglierli, quindi, potrebbe se non altro portare qualche beneficio in questo senso, per quanto la situazione sia comunque destinata a restare complicata probabilmente fino al 2022. A quel punto però dovrebbero vedersi gli effetti non solo dell'adeguamento delle aziende satellite, importanti vista la produzione di isolanti e altra componentistica fondamentale, ma anche dei massicci investimenti da centinaia di miliardi di dollari effettuati dalle principali fonderie.