Song of Horror per PS4 disponibile, presto anche su Xbox One

Il survival horror Song of Horror è ora disponibile anche per PS4. Già pubblicato su PC, presto arriverà anche su Xbox One (attualmente è in fase di certificazione). Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco dalla struttura molto classica, in cui si guidano dei personaggi alla scoperta dei misteri che circondano la sparizione dello scrittore Sebastian P. Husher, lungo cinque episodi che offrono un crescendo di situazioni ed emozioni forti

Il focus del gameplay di Song of Horror non è sul combattimento, quasi del tutto assente, ma sull'abilità nel nascondersi e sulla capacità di risolvere gli enigmi di cui è pieno.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Song of Horror dove abbiamo scritto:

Song of Horror inizia in modo lento, senza colpire in nulla, per poi migliorare costantemente di episodio in episodio, fino all'ottimo finale. Il coinvolgimento è comunque garantito sin da subito grazie al suo essere capace di prendere gli stilemi del genere usandoli con una certa consapevolezza e maestria (ogni episodio è ispirato a un classico dell'horror). Alcuni dei suoi sistemi andrebbero rivisti e ci sono alcuni aspetti che potevano essere curati di più, ma in generale è un'avventura horror solida che piacerà agli appassionati del genere e non solo, e che merita di essere vissuta fino alla fine.