Auto Chess: il trailer PS4 presentato allo State of Play

Il trailer PS4 di Auto Chess è stato presentato allo State of Play di oggi: l'auto battle nato da Dota 2 sta per arrivare anche sulla console di Sony.

Per chi non conoscesse gli auto battle, si tratta di un genere che era molto in voga fino a qualche mese fa. Auto Chess è stato il primo di questo filone e ha aperto la strada ad altre esperienze simili, come Teamfight Tatics e Dota Underlords. Scoprite il genere nel nostro speciale di Dota Underlords vs Auto Chess vs Teamfight Tactics

Si tratta di uno strategico a turni nel quale occorre collezionare, far crescere ed abbinare un esercito di creature da posizionare su una scacchiera per poi vedere come attaccherà e difenderà la squadra avversaria.

Gli scontri, contro altri giocatori, anno anche le stigmate degli esport. L'arrivo su console amplierà ulteriormente il bacino di utenza di questo gioco. Lo proverete?