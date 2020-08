Genshin Impact, trailer del gameplay e periodo di uscita su PS4

Genshin Impact è stato mostrato durante lo State of Play di stasera con un nuovo trailer del gameplay, che ha rivelato il periodo di uscita del gioco su PS4: sarà disponibile nel corso dell'autunno.

Promettente action RPG dagli autori di Honkai Impact 3rd, Genshin Impact utilizza uno stile in qualche modo vicino a quello di The Legend of Zelda, con personaggi ben caratterizzati e ambientazioni ampie e colorate ma piene di insidie da affrontare.

Come abbiamo scritto nel provato di Genshin Impact, il gioco può contare su meccaniche action RPG molto solide e interessanti, sebbene al momento soffra di qualche problema tecnico di troppo e di un'incidenza delle microtransazioni tutta da verificare.

Peraltro entro ottobre il titolo dovrebbe approdare su PC, iOS e Android, anche se non è chiaro quali saranno le differenze fra la versione casalinga dell'esperienza e quella disegnata per i dispositivi mobile.