Vader Immortal: A Star Wars VR Series, trailer di lancio e data di uscita su PS4

Vader Immortal: A Star Wars VR Series si è mostrato in un trailer di lancio allo State of Play di stasera, con tanto di data di uscita definitiva per il gioco su PS4 con supporto per PlayStation VR.

Si tratta di un'esperienza appositamente sviluppata per essere vissuta in realtà virtuale, in questo caso attraverso PlayStation VR, in uscita il 25 agosto 2020 su PS4, dunque ormai siamo molto vicini al suo arrivo.

Disponibile su Oculus Quest dallo scorso novembre, Vader Immortal: A Star Wars VR Series è un'esperienza cinematografica interattiva, classificata come "action adventure" ovviamente in soggettiva, che trasporta i giocatori in una galassia lontana lontana, nei panni di un contrabbandiere che lavora vicino a Mustafar, il pianeta vulcanico che Dart Fener chiama casa.

Divisa in tre episodi progressivi, l'avventura in questione ci consente di affinare le abilità con la spada laser, esplorare pericoli, affrontare nemici e anche scontrarci faccia a faccia con Fener in persona.

Ogni episodio include un Lightsaber Dojo, una modalità di allenamento aperta in cui puoi affinare le tue abilità con l'arma di un cavaliere Jedi e sbloccare diverse impugnature per le spade laser.

Nella prima parte dobbiamo attraversare la fortezza di Fener e scoprire cosa stia cercando il celebre villain, con l'aiuto del droide Z0-E3, nel secondo episodio scopriamo gli oscuri segreti che si celano sotto la superficie del pianeta mentre nel terzo dovremo plasmare il destino di Mustafar con quello che abbiamo imparato nei capitoli precedenti.