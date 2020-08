Godfall, un lungo video gameplay dallo State of Play sul sistema di combattimento

Godfall è stato uno dei protagonisti dello State of Play con un lungo video gameplay di quasi nove minuti incentrato sul sistema di combattimento e altri elementi del gioco, spiegati piuttosto nel dettaglio dagli sviluppatori.

Il "looter slasher" di Counterplay Games e Gearbox è stato illustrato più nel dettaglio da Keith Lee, director responsabile del nuovo titolo per PS5 e PC. Godfall si è mostrato soprattutto per quanto riguarda il combattimento e il sistema di loot, che sono poi gli elementi principali del gioco in questione.

In Godfall ci troviamo ad interpretare uno dei Valorian Knights, mitici combattenti in grado di indossare le possenti Valorplate, armature in grado di donare abilità e potenza sovrumane a chi le utilizza. Queste forniscono le caratteristiche di base al combattente e le abilità passiva, ma lo stile di combattimento dipende poi in gran parte dalle armi utilizzate.

Le armi sono di diverso tipo e consentono approcci diversi al combattimento, tra armi da mischia e altre più portate per la lotta a distanza, ma in generale lo scontro in Godfall è sempre molto veloce e dinamico, più portato all'attacco e all'evasione dei colpi nemici che all'attesa e all'atteggiamento difensivo.

Nella spiegazione, il director ha ribadito che il gioco non conterrà micro-transazioni e che la sua struttura incentrata sul loot progressivo non prevede elementi tipo pay to win ma solo abilità e dedizione, a quanto pare.

Godfall uscirà in autunno su PS5 e PC come esclusiva temporale sulla console Sony, probabilmente disponibile al lancio di questa anche se senza ancora una data di uscita precisa.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recente anteprima di Godfall.