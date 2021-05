Back 4 Blood, un sistema di carte assicura la rigiocabilità: ecco il trailer

Back 4 Blood potrà contare su di un inedito sistema di carte che andrà a rendere ogni partita diversa, assicurando la rigiocabilità dell'esperienza: gli sviluppatori hanno presentato questa feature con il trailer che vedete qui sopra.

In uscita il 12 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Back 4 Blood proverà dunque ad arricchire la formula dell'originale Left 4 Dead, di cui si pone come il sequel spirituale, utilizzando dei deck e un approccio roguelite.

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios oggi hanno rilasciato un nuovo trailer di Back 4 Blood che approfondisce l'innovativo sistema di carte del gioco, una nuova funzione roguelite che migliora l'esperienza di gioco a ogni partita, assicurando che ogni sessione sia dinamica, intensa e unica.

Back 4 Blood, un'immagine del sistema di carte.

I giocatori possono facilmente buttarsi subito nell'azione scegliendo un mazzo precostruito o tuffarsi nelle numerose opzioni di personalizzazione del sistema di carte per creare un proprio mazzo fatto su misura.

Back 4 Blood approfitta dell'IA adattiva nota come Game Director, che lavora dietro le quinte per monitorare le azioni, la salute e le scelte dei giocatori. Risponde di conseguenza cambiando le condizioni ambientali, aggiungendo ostacoli e scatenando speciali mutazioni di infestati tramite i modificatori del sistema di carte chiamati carte corruzione.

I giocatori, mentre affrontano orde di nemici sul loro cammino, possono cambiare le condizioni di gioco utilizzando specifiche carte che contrastino strategicamente il Game Director, per esempio potenziando l'equipaggiamento o ricaricando le armi.

Back 4 Blood, un nuovo artwork ufficiale.

Back 4 Blood è un avvincente sparatutto in prima persona cooperativo in cui si combattono zombie. Realizzato dai creatori dell'acclamato franchise Left 4 Dead, Back 4 Blood offre un sistema di gioco appassionante, dinamico e frenetico, per un'esperienza mutevole e altamente personalizzabile di cui i giocatori non potranno più fare a meno.

La storia di Back 4 Blood è ambientata dopo una catastrofica epidemia, durante la quale la maggior parte dell'umanità è rimasta uccisa o contagiata da un parassita chiamato Devil Worm. Temprati dai terribili eventi, e incoraggiati a combattere per difendere ciò che resta della razza umana, un gruppo di veterani dell'apocalisse chiamati Sterminatori si è unito per affrontare gli orrori infetti conosciuti come Infestati e reclamare il proprio mondo.

Back 4 Blood sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il 12 ottobre 2021. Chi preordina avrà in regalo il Pacchetto Skin per Armi Élite Fort Hope. I giocatori possono registrarsi subito su www.Back4Blood.com per avere una possibilità di partecipare alla beta del gioco, presto in arrivo.