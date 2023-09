Baldur's Gate 3 è il gioco del mese di agosto 2023

Invece, nel pieno dell'estate c'è stato comunque da giocare davvero tanto, cosa che dimostra, se non altro, che dal punto di vista qualitativo questa industria ha comunque ancora dei notevoli numeri dalla sua, nonostante le difficoltà che sta attraversando su altri fronti. Tra nuove proprietà intellettuali, seguiti, riedizioni migliorate e grandi ritorni, vediamo dunque come sono andate le votazioni sul gioco del mese di agosto 2023, nonostante il risultato piuttosto scontato.

Non c'è dubbio sul fatto che il 2023 verrà ricordato come uno degli anni migliori in ambito videoludico, vista la quantità di uscite di altissimo profilo a cui stiamo assistendo di questi tempi, ma per quanto riguarda il mese di agosto 2023 la scelta sul gioco del mese è univoca: si tratta di Baldur's Gate 3 , che ha conquistato facilmente sia la redazione che i lettori, piazzandosi agilmente in vetta alle preferenze di tutti. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un gioco di proporzioni immani, un vero e proprio evento peculiare nel panorama videoludico come abbiamo stranamente visto anche in vari altri mesi di questa annata straordinaria e come continueremo a vedere anche per il prossimo autunno in arrivo, visto il programma previsto.

La scelta della redazione

Baldur's Gate III, un'immagine del gioco

La votazione interna alla redazione si è risolta nella maniera più scontata possibile con un dominio incontrastato per Baldur's Gate 3, emerso come gioco del mese di agosto 2023 senza praticamente alcuna discussione. La produzione di Larian Studios ha più che doppiato il secondo classificato, a dimostrazione di come abbia conquistato praticamente tutti, anche coloro che non sono necessariamente dei fan sfegatati degli RPG classici. Il team belga è riuscito a trovare un'ottima formula, che coniuga quella che potrebbe essere la trasposizione più fedele dello spirito e delle meccaniche del gioco di ruolo in videogioco con un ottimo ritmo e un carisma generale che rende Baldur's Gate 3 un titolo in grado di attirare un po' tutti, nonostante la sua notevole profondità strutturale.

In seconda posizione troviamo un titolo che avrebbe potuto forse aspirare a qualcosa di più, in termini di visibilità, se non si fosse trovato accanto a un mastodonte come il suddetto RPG di Larian: Armored Core 6 Fires of Rubicon ha dimostrato di essere una seconda scelta... di prima categoria, per così dire.

Armored Core VI Fires of Rubicon presenta scontri spettacolari

Il gioco di FromSoftware rappresenta il grande ritorno del team alla sua serie storica, dopo i grandi successi in ambito soulslike, e un progetto che sicuramente ha risentito dei grandiosi risultati ottenuti in tale genere. Il risultato è un misto di caratteristiche irresistibile, che rimane comunque fedele a certi elementi storici della serie nipponica. Al terzo posto, troviamo un pari merito tra il particolare strategico/stealth piratesco Shadow Gambit: The Cursed Crew e l'ottimo RPG Sea of Stars, costruito come un bell'omaggio alla tradizione dei giochi di ruolo nipponici.