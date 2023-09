Starfield: molti Xbox Game Studios hanno celebrato il lancio con degli artwork

Gli Xbox Game Studios hanno deciso di celebrare il lancio di Starfield pubblicando degli artwork a tema ispirati per la maggior parte a quello principale del gioco di Bethesda. Ad esempio 343 Industries ne ha realizzato uno a tema Halo, che potete vedere in testa alla notizia, che si sposa alla perfezione con il gioco di ruolo spaziale. Ma ce ne sono anche altri che potete ammirare qui sotto.

Tutti gli artwork pubblicati finora

Hi-Fi Rush alla Starfield

Starfield è sicuramente il gioco del momento: il più grosso e chiacchierato. È un grande momento per gli Xbox Game Studios, che sancisce l'affermazione della nuova Xbox di Phil Spencer (che potete portare sempre con voi in gioco grazie a una mod), mettendo finalmente a frutto in modo determinante le acquisizioni miliardarie degli scorsi anni.

Gli artwork degli altri studi di sviluppo mostrano chiaramente quanto Starfield sia importante per l'intera piattaforma. I primi risultati già ci sono, considerando il picco di più di un milione di giocatori al lancio.

Doom Eternal ha un look decisamente più carnale

Questo si sposa alla perfezione con il gioco di Bethesda

Cosa si può fare con un accetta nello spazio?

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è disponibile per PC e Xbox Series X/S. È acquistabile autonomamente o giocabile tramite Game Pass, su Xbox, PC e su tutti gli apparecchi compatibili con Xcloud.