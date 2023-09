Già a una prima occhiata, la recensione di Omniheroes tratta chiaramente di un gioco che sembra mettere insieme tutte le caratteristiche guardate con maggiore sospetto dai videogiocatori tradizionalisti, e con una certa ragione. L'idle RPG con elementi gacha è di per sé un prodotto basato più su studi comportamentisti e trappole psicologiche che su un effettivo game design in senso classico, ma generalizzare eccessivamente non è mai una buona cosa e anche in questo caso si farebbe un torto al titolo OmniDream, che comunque dimostra un certo studio di fondo. La costruzione degli scontri, per esempio, con i vari parametri presi in considerazione nel sistema di combattimento e le numerose variazioni applicabili alla progressione dei personaggi sono elementi dotati di una certa profondità.

Tuttavia, non si può negare che il meccanismo alla base del gameplay punti semplicemente su atteggiamenti compulsivi ben poco edificanti, cosa che rende sempre piuttosto difficile valutare questo tipo di esperienze con un certo distacco.

Questo diventa ulteriormente complicato quando poi ci si trova di fronte a un titolo che non spicca proprio per personalità, non riuscendo a introdurre nulla di nuovo né sul fronte del gameplay né su quello dello stile. Ha comunque dalla sua una notevole cura nella costruzione, che emerge dall'ottima veste grafica, dall'accompagnamento audio e da meccaniche molto rifinite, sebbene per nulla originali.

Se il senso di un RPG gacha si trova soprattutto nell'interesse scaturito dalla sua meccanica di combattimento, dalla progressione dei personaggi e dal mondo costruito intorno all'azione, allora Omniheroes ha poco da offrire sotto questi aspetti, sebbene qualche elemento interessante nelle sfaccettature della gestione dei personaggi sia riscontrabile.