Nintendo si sta evolvendo in una compagnia per l'intrattenimento completa, per Doug Bowser

Elementi di questo sviluppo possono essere visti nel recente successo di Super Mario Bros. Il Film , che ha lanciato la sezione cinematografica Nintendo Pictures subito alle luci della ribalta, e nella costruzione dei parchi tematici in giro per il mondo.

Per decadi, Nintendo è stata soprattutto una compagnia di videogiochi, produttrice di console e software da gioco, ma con gli ultimi sviluppi possiamo vedere le tracce di questa evoluzione verso una struttura più ampia e complessa, in linea con le grandi major del settore.

In occasione dell'evento Nintendo Live dedicato al pubblico che si è tenuto per la prima volta anche in USA, a Seattle, nei giorni scorsi, il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser , ha riferito al Washington Post l'azienda ha intenzione di "evolversi fino a diventare una compagnia per l'intrattenimento completa , con i videogiochi come nucleo principale".

Doug Bowser punta alle major dell'intrattenimento

Super Mario Bros. Il Film, una scena della pellicola

Sebbene la compagnia abbia attraversato fasi diverse nella sua storia, partendo dalla produzione di carte da gioco nel tardo 800, negli ultimi decenni è nota soprattutto come publisher, produttore e sviluppatore di console e videogiochi, ma l'idea è di ampliare il respiro di Nintendo per il prossimo futuro, pur mantenendo i videogiochi come nucleo principale.

L'obiettivo, per Doug Bowser, è competere con altre compagnie per "il tempo della gente dedicato all'intrattenimento", cosa che proietta Nintendo all'interno di un mercato più ampio e competitivo, che comprende diverse forme di passatempo oltre al videogioco.

D'altra parte, con Super Mario Bros. Il Film che ha ormai superato i 168 milioni di spettatori al box office, è chiaro come Nintendo abbia le carte in regola per potersi lanciare anche in altri settori, e per quanto riguarda il cinema e la televisione in particolare ci sono già altri progetti in sviluppo, ancora da annunciare.