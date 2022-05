Cantata, abbiamo provato un nuovo promettente strategico infinito indipendente

Alle redini di Cantata c'è però Afterschool Studio, una software house con le idee piuttosto chiare su quel che deve e dovrà offrire il gioco, che non a caso si presenta al debutto già completo lato game design. Quel che manca, oltre ai successivi capitoli della campagna, è per buona parte quel che dovrebbe garantire al gioco un futuro duraturo: quindi modalità skirmish e multiplayer, oltre a più strumenti per i modder e per il già presente generatore di scenari, nonché per il futuro editor di mappe. Siamo quindi soltanto all'inizio di un viaggio che, come vedremo nel nostro provato di Cantata , inizia sotto i migliori auspici...

Cantata è un gioco strategico dalle regole particolari e una gran voglia di raccontare una bella storia, qui presente con i primi tre capitoli dei nove previsti. Si tratta di un progetto in early access, con una roadmap dai contenuti in larga parte già decisi, ma con una frequenza di aggiornamento ancora da scoprire.

Rigorosamente a turni

Cantata: alcune delle missioni sono davvero sorprendenti per un gioco strategico a turni

Cantata è uno strategico a turni, ciò vuol dire che esauriti i punti azione di unità e base dovrete premere il pulsantone "End Turn" e aspettare che l'eventuale nemico faccia la sua mossa. Non è però uno di quei giochi cerebrali dalle mille statistiche; è piuttosto quel tipo d'esperienza che preferisce tenersi snella pur non rinunciando all'intelligenza e al rigore. In pratica questo vuol dire capire buona parte del gioco in meno di quindici minuti e passare le successive ore a inveire sui propri inevitabile sbagli. L'idea è che la base funziona da network delle risorse, in modo da creare filiere ininterrotte che ci concederanno di espandere i nostri terreni, costruire nuovi e più avanzati edifici e avere unità sempre pronte all'arruolamento.

Raccontato così questo gioco non sembra tanto diverso dagli altri, ma solo perché non vi abbiamo ancora riferito alcune importantissime cose: in Cantata la mappa è suddivisa in diverse zone e ogni zona può avere al suo interno un numero preciso di edifici. Attraverso questo limite, Cantata spinge l'utente a estendere gli insediamenti sempre di più, ma questi per funzionare dovranno comunque restare in contatto con il quartier generale da cui il network di edifici nasce.

Se questa rete d'interscambio merci e non solo, visivamente rappresentata da frecce su cui corrono i beni, si dovesse interrompere, c'è il concreto rischio che il blocco si estenda a diversi sistemi e sottosistemi dell'avamposto. È importante quindi costruire nel modo giusto e tenere sempre d'occhio che l'offerta sia all'altezza della domanda. Fortunatamente questo non è Factorio né Satisfactory, quasi tutte le risorse del gioco nascono da quella che Cantata chiama risorsa globale, l'unica da tenere costantemente d'occhio e necessaria tra le altre cose a costruire edifici e bandiere. Le bandiere vengono piantate a terra dalla fanteria, sono costose ma consentono di conquistare nuove zone della mappa; il problema è che non a tutte le zone basta una bandierina, inoltre anche il nemico potrebbe iniziare a piantare le sue anche per tentare di rubare territori già vostri.