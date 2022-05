GTA 6: il CEO di Take-Two commenta con due sole parole la richiesta di nuove informazioni

GTA 6 è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni. Rockstar Games ha confermato di essere al lavoro sul gioco, ma non ci sono dettagli su quando potrebbe essere pubblicato. Non sappiamo nulla, in realtà. Proprio per questo, al CEO di Take-Two, ovvero la compagnia madre di Rockstar Games, è stato chiesto di condividere qualche nuovo dettaglio a riguardo. L'uomo ha commentato con due sole parole: "Rimanete sintonizzati".

Il tutto è accaduto durante un'intervista condotta tramite il podcast di Excelsior. Il CEO di Take-Two non ha voluto quindi dare nuove informazioni riguardo a GTA 6, anche se la speranza dei fan è che le sue parole sottintendano che vi sarà un annuncio quanto prima.

Un falso logo di GTA 6 immaginato dai fan

Negli ultimi mesi sono moltissime le voci di corridoio, le speculazioni e le opinioni dei giornalisti internazionali a riguardo. Ad esempio, Jason Schreier ha parlato della possibile data di uscita e ha affermato che si aspetta un "falso annuncio".

Per certo, le novità sono molto attese. Per capire anche quanto grande è l'interesse verso il gioco, basta notare che l'annuncio ha raggiunto in pochissimo tempo oltre mezzo milione di Mi piace su Twitter, mentre GTA 5 si era fermato a 800.