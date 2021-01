CES 2021: le novità principali per PC

Portatili da gioco

Superando con un balzo televisori arrotolabili, elettrodomestici e smartphone destinati a costare un rene, ci ritroviamo di fronte a una scena PC che, pur chinando il capo ai laptop, non ci ha fatto mancare annunci interessanti. Ma non è il caso di trascurare una generazione di portatili da gioco che promette un bel salto in avanti in termini di efficienza, e quindi di rumorosità, incrementando comunque le prestazioni in modo netto. Per la GeForce RTX 3060 Max-Q, infatti, parliamo di una potenza superiore a una GeForce RTX 2080 Max-Q, destinata quindi a essere travolta dalle nuove RTX 3070 Max-Q e RTX 3080 Max-Q che promettono rispettivamente 1440p a ben più di 60fps e possibilità di giocare in 4K anche su portatile. Certo, la RTX 3080 è stata pubblicizzata come una scheda a 1440p ad altissimo framerate, cosa comprensibile visto il massiccio dei giochi di ultima generazione che mette in difficoltà anche una 3080, ma parliamo comunque di qualità ultra e di ray tracing su un portatile da 1999 dollari di prezzo consigliato.

Non che un prezzo del genere possa considerarsi basso, almeno se confrontato con quello di una configurazione desktop, ma parliamo di un laptop di fascia estrema che fino a qualche tempo fa sarebbe costato un rene. Oggi invece siamo di fronte all'ascesa dei laptop da gioco, dovuta anche all'operato di NVIDIA che con le GeForce RTX 3000 Max-Q continua a lavorare, assieme ovviamente tutti gli altri attori coinvolti nella produzione di portatili, sulla riduzione dei prezzi di dispositivi che hanno bisogno di un gran lavoro sul raffreddamento, viste le dimensioni compatte.

Ma con i nuovi Ryzen 5000 mobile, al centro della conferenza AMD che ha anticipato un successo più che doppio rispetto alla scorsa generazione stimando l'arrivo di almeno 150 laptop con CPU Zen 3, e con l'evoluzione e con l'evoluzione delle GPU da laptop è diventato possibile ridurre le dimensioni dei portatili semplicemente ottimizzando i sistemi di raffreddamento esistenti. Con i Legion, per esempio, parliamo di una diminuzione della superficie del 7%, oltre all'assottigliamento dello chassis, che spiega bene l'interesse dei costruttori, esclusi Dell e MSI che sono rimasti fedeli a Intel, per la combinazione tra le nuove tecnologie AMD e NVIDIA.

D'altronde ridurre il lavoro sulla dissipazione garantisce anche risparmio, fattore fondamentale per prodotti che puntano ad accontentare l'enorme pubblico composto da persone che usano il PC sia per giocare sia per lavorare tanto in ufficio quanto a casa. Da qui un mercato che punta con forza verso portatili in grado di sostituire qualsiasi PC fisso, costare il giusto e diventare effettivamente laptop maneggevoli quando necessario. Ed è un obiettivo sempre più vicino. Basti pensare che la RTX 3060 Max-Q è pensata per laptop da gioco con un prezzo di partenza di 999 dollari, laddove fino a non molto fa c'era la GTX 1650 che sopravvivrà scivolando nel segmento da circa 700 dollari, comunque interessante visto che fino a non molto tempo fa era popolato di soluzioni da ufficio non particolarmente performanti. Ben diversa la situazione attuale che pare proprio destinata a migliorare ulteriormente con ulteriori novità che includeranno le GPU RDNA 2 per laptop, brevemente menzionate durante la conferenza AMD come in arrivo entro metà 2021. Ma nel frattempo Intel ha dalla sua parte Alienware e MSI, pronte a passare all'undicesima generazione, e può contare su Tiger Lake, con architettura grafica Intel Xe, che in questo CES ha fatto la parte del leone grazie agli ultraportatili. Inoltre il CES 2021 ha vito la comparsa in forma di prototipo in un desktop di Alder Lake, la nuova architettura ibrida che nella seconda metà del 2021 rinnoverà radicalmente l'offerta delle CPU per desktop e laptop della compagnia.

Tra l'altro sembra che gli schermi a 144Hz stiano per diventare quasi una soluzione entry level. Tra le opzioni di quasi tutti i nuovi portatili da gioco scorgiamo infatti schermi 1080p da 300 Hz, varianti 1440p a 165 Hz e display 4K fino a 120 Hz, oltre a qualche 4K OLED da 60 Hz e ai primi pannelli da 360 Hz per notebook gaming. Tutti tra l'altro da alta fedeltà del colore in qualche caso anche da una luminanza di 500 nit, decisamente elevata per schermi di piccola taglia. Certo, per i modelli base si parla di caratteristiche senza dubbio più modeste, ma non c'è dubbio che il mercato dei laptop da gioco stia correndo a gran velocità verso il futuro.