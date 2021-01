Axiom Verge: update a sorpresa, modalità Randomizer con difficoltà "Masochista"

Axiom Verge ha ricevuto il suo primo contenuto post-lancio dopo sei anni dal rilascio delle versioni PC e PlayStation 4. Questo nuovo update, completamente gratuito, introduce la modalità Randomizer, la quale rende casuali i potenziamenti ottenuti dai giocatori. Gli upgrade obbligatori per avanzare sono sempre garantiti, quindi non vi è rischio di rimanere bloccati.

Lo sviluppatore Thomas Happ spiega che, ad esempio, il primo potenziamento che si ottiene permette di sparare e serve per superare la prima barriera: questo upgrade è quindi obbligatorio. Per il resto, però, i veterani dovranno aspettarsi diverse sorprese: è un modo interessante per rivivere Axion Verge con qualche novità.

Inoltre, questa Randomizer include tre livelli difficoltà: Principiante, Avanzato e Masochista. La prima è pensata per i giocatori che hanno finito Axiom Verge e conoscono la mappa. Avanzato è invece pensato per gli speedrunner che sono in grado di sfruttare i glitch per avere un vantaggio. Masochista, infine, è simile ad Avanzato ma darà per scontato che il giocatore voglia finire il gioco con il completamento minimo possibile. Secondo Happ, "ci sono esattamente quattro persone in tutto il mondo in grado di giocare questa modalità".

La modalità Randomizer è attualmente disponibile in formato beta solo per Steam e Epic Games Store su PC, ma sarà rilasciata in modo gratuito anche su console quando sarà arrivata alla forma definitiva. Happ ha infine affermato di star "dando gli ultimi ritocchi" ad Axiom Verge 2: il gioco era previsto per il 2020, ma è stato rimandato alla prima metà del 2021.

Axiom Verge 2 è uno dei 15 giochi indie più attesi in arrivo nel 2021, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale.