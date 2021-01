Bomber Crew gratis dall'Humble Store

Bomber Crew è gratis sull'Humble Store per tre giorni (due giorni e otto ore al momento di scrivere questa notizia). Correte a riscattarlo prima che ritorni a pagamento!

Come dire di no a dei giochi gratis? Su PC in particolare si può giocare per tutto l'anno senza spendere praticamente niente, sfruttando soltanto i regali dei vari negozi. Giusto ieri l'Epic Games Store ha messo in regalo Star Wars: Battlefront 2, ma l'elenco dei regali si allunga di anno in anno.

Pagina di Bomber Crew sull'Humble Store

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Bomber Crew, in cui scrivemmo:

Bomber Crew è un piccolo gioiello, nonostante non sia avanzatissimo dal punto di vista tecnico e presenti qualche problema nel sistema di controllo, che aggiunge frustrazione alla già probante difficoltà. Per il resto è una simulazione strategica che piacerà a tutti gli amanti di FTL e affini, e a tutti quelli che sono alla ricerca di un'esperienza di gioco fresca e onesta, che duri per svariate ore. Insomma, ve lo consigliamo senza riserve.