CES 2021: tutte le novità smartphone e tablet

Durante il CES 2021 non sono mancate le novità relative al mondo mobile. Numerosi produttori hanno presentato i loro nuovi smartphone e tablet in arrivo quest'anno

Il Consumer Electronics Show (CES) è sempre stata una buona occasione per l'annuncio di nuovi smartphone e tablet. Nonostante i produttori preferiscano riservare lo spazio a questi dispositivi durante il Mobile World Congress previsto per febbraio, ad alcuni piace svelare le proprie carte in anticipo. Anche quest'anno quindi non sono mancate diverse presentazioni da produttori piuttosto conosciuti come LG, HP, Lenovo, TCL e Alcatel. Samsung ha addirittura dedicato un intero evento ai loro prodotti di questa categoria, del quale vi abbiamo già parlato nel nostro articolo dedicato. Insomma, tante interessanti novità in questo inizio 2021, sopratutto per la fascia medio-bassa del mercato smartphone e tablet. Non sono mancate nemmeno delle sorprese abbastanza clamorose, come lo smartphone LG in grado di "srotolarsi" per aumentare le dimensioni del suo display. Non ci resta che lanciarci in questo articolo nel quale cerchiamo di riassumere tutte le novità riguardanti il settore mobile annunciate durante il CES 2021.

LG Rollable Uno dei protagonisti più discussi di questo CES 2021 è stato indubbiamente lo smartphone LG Rollable. Come suggerisce il nome stesso, questo dispositivo è in grado di "srotolarsi" per raggiungere una forma più ampia con una diagonale del display maggiore. L'obiettivo è simile a quello fissato dagli smartphone pieghevoli, solo che questa soluzione sembra ancora più elegante e pulita. Purtroppo LG ci ha fatto vedere solamente un semplice concept di questo dispositivo rivoluzionario, giusto per attirare l'attenzione in questo nuovo fattore di forma. Ci aspettiamo che questo progetto venga definito meglio nel corso del 2021, quando usciranno ulteriori dettagli e specifiche tecniche.

HP Elite Folio HP continua ad offrire prodotti piuttosto interessanti per il mercato degli ibridi. Questo HP Elite Folio viene definito infatti come "il meglio di uno smartphone, tablet e PC". Di fatto però non è né uno smartphone, né un tablet e nemmeno un PC. Si tratta comunque di un dispositivo leggero e portatile con un ampio display da 13,5 pollici. Supporta l'utilizzo della penna HP Elite Slim Active Pen ed ha la connettività wireless con modem WiFi 6. La scocca è fatta in magnesio con una copertura in pelle vegana. In seguito trovate la scheda tecnica completa: SoC: Qualcomm Snapdragon 8CX Gen2 5G fanless

Qualcomm Snapdragon 8CX Gen2 5G fanless Connettività: 5G opzionale, WiFi 6

5G opzionale, WiFi 6 Autonomia: fino a 24,5 ore di visualizzazione video in locale

fino a 24,5 ore di visualizzazione video in locale Fotocamera frontale: FOV 76°

FOV 76° Speaker e Microfoni: doppio microfono, speaker Bang&Olufsen

doppio microfono, speaker Bang&Olufsen Display: diagonale da 13,5"

diagonale da 13,5" Prezzo e disponibilità: da febbraio, prezzo ancora sconosciuto

Lenovo Tab P11 Lenovo Tab P11 è un tablet di fascia media piuttosto interessante per le sue caratteristiche tecniche e target di prezzo. Con un display da 11 pollici, un design leggero e compatto ed il supporto alla Precision Pen 2 e Keyboard Pack, rappresenta una valida alternativa al più popolare iPad 2020. Si tratta quindi di un prodotto ideale sia per gli studenti delle scuole superiori, sia per uso famigliare, grazie anche all'integrazione con Google Kids Space. Un tablet delle dimensioni ideali per la lettura, navigazione web, consultazione della posta elettronica, social network e molte altre task quotidiane. Processore: Qualcomm Snapdragon 622 2GHz

Qualcomm Snapdragon 622 2GHz Sistema Operativo: Android 10.0

Android 10.0 Display: 11 pollici IPS 2.000 X 1.200

11 pollici IPS 2.000 X 1.200 Memoria RAM: 6 GB

6 GB Memoria interna: 128 GB

128 GB Batteria: 7500 mAh

7500 mAh Fotocamera: frontale da 8 MP e posteriore da 13 MP con autofocus

frontale da 8 MP e posteriore da 13 MP con autofocus Peso: 490g

490g Prezzo: 279€

Alcatel Non sono mancati nemmeno i nuovi smartphone e tablet da parte di Alcatel. L'azienda ha presentato ben tre nuovi dispositivi: i due smartphone Alcatel 3L e 1S ed il tablet Alcatel 1T 7 WiFi. Tutti e tre appartengono alla fascia medio-bassa, quindi potrebbero essere parecchio interessanti per una determinata fetta d'utenza. I dispositivi non presentano nessuna novità particolarmente interessante, ma possiamo sicuramente definirli un ottimo compromesso in rapporto qualità/prezzo. In seguito trovate le schede tecniche complete dei due smartphone, mentre per quanto riguarda il tablet Alcatel 1T 7 WiFi non conosciamo ancora le sue specifiche. Sappiamo però che sarà dotato di Android 11 ed includerà la modalità Kids con un prezzo molto basso di soli 74,99€. ALCATEL 3L: SoC: Octa-core

Octa-core Display: 6,52" con risoluzione HD+ Vast, in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell'88,5% e vetro curvo 2.5D

6,52" con risoluzione HD+ Vast, in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell'88,5% e vetro curvo 2.5D Memoria RAM: 4GB

4GB Memoria interna: sconosciuta

sconosciuta Fotocamera: tripla posteriore da 48, 2, 2MP rispettivamente principale, macro e profondità. Anteriore da 8 MP con funzione Face Tracking

tripla posteriore da 48, 2, 2MP rispettivamente principale, macro e profondità. Anteriore da 8 MP con funzione Face Tracking Sensori: impronte digitali posteriore

impronte digitali posteriore Colorazioni: Jewelry Black e Jewelry Blue

Jewelry Black e Jewelry Blue Batteria: 4.000 mAh

4.000 mAh Prezzo e disponibilità: 149 euro da marzo 2021 ALCATEL 1S: SoC: Octa-core

Octa-core Display: 6,52" con risoluzione HD+ Vast, in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell'88,5% e vetro curvo 2.5D

6,52" con risoluzione HD+ Vast, in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell'88,5% e vetro curvo 2.5D Memoria RAM: sconosciuta

sconosciuta Memoria interna: sconosciuta

sconosciuta Fotocamera: tripla posteriore da 13, 2, 2MP rispettivamente principale, macro e profondità. Anteriore con risoluzione non comunicata e funzione Face Tracking

tripla posteriore da 13, 2, 2MP rispettivamente principale, macro e profondità. Anteriore con risoluzione non comunicata e funzione Face Tracking Sensori: impronte digitali posteriore

impronte digitali posteriore Batteria: 4.000 mAh

4.000 mAh Colorazioni: Elegant Black e Twilight Blue

Elegant Black e Twilight Blue Prezzo e disponibilità: 129,90 euro da febbraio 2021